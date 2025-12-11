13 DECSATURDAY2025 8:11:59 PM
Nari

रोजाना Tomato Soup पीने से शरीर को मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Dec, 2025 04:36 PM
रोजाना Tomato Soup पीने से शरीर को मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे

नारी डेस्क : सर्दियों में टमाटर का सूप सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को अंदर तक गर्माहट और पोषण भी देता है। यह विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स से भरपूर एक हेल्दी ड्रिंक है, जिसे रोज़ाना पीने से कई बड़े स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आइए जानें कि टमाटर का सूप आपके शरीर के किन-किन अंगों के लिए पावर टॉनिक का काम करता है और क्यों इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए।

हृदय (Heart) को मजबूत बनाता है

टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हार्ट को बीमारियों से बचाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और खून को साफ रखता है। जिन्हें हाई BP या हार्ट डिजीज का खतरा हो, उनके लिए यह बेहद फायदेमंद है।

PunjabKesari

इम्यून सिस्टम को करता है स्ट्रॉन्ग

टमाटर का सूप विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोज़ाना इसका सेवन करने से सर्दी-जुकाम, वायरल और मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है।

आंखों की रोशनी बढ़ाता है

इसमें मौजूद विटामिन A और बीटा-कैरोटीन आंखों को पोषण देते हैं। यह आंखों की कमजोरी, ड्राईनेस और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं से बचाता है।

यें भी पढ़ें : जानें नाखून रगड़ने से कौन-सी बीमारी ठीक होती है!

स्किन को ग्लोइंग और जवां बनाए

टमाटर सूप में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स हटाते हैं और स्किन को डिटॉक्स करते हैं।
झुर्रियां कम होती हैं और स्किन टोन सुधारता है।
चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है।

PunjabKesari

वजन कम करने में मददगार

टमाटर का सूप कम कैलोरी, ज़्यादा फाइबर और हाई न्यूट्रिशन वाला होता है।
भूख कंट्रोल करता है और फैट बर्निंग में मदद।
मेटाबॉलिज्म तेज करता है और यह वजन घटाने वालों के लिए एक परफेक्ट डिनर ऑप्शन है।

यें भी पढ़ें : Breastfeeding कर रही महिलाएं Thyroid की दवाएं ले सकती हैं या नहीं!

पाचन को बेहतर बनाता है

टमाटर का सूप फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है।
कब्ज कम होती है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है।
पेट को हल्का और साफ रखता है।

शरीर को डिटॉक्स करता है: टमाटर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और पानी की मात्रा शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं और पूरी बॉडी को अंदर से साफ करते हैं। यह लिवर की हेल्थ को भी बेहतर बनाता है।

PunjabKesari

रोज़ाना कितना और कैसे पिएं?

दिन में 1 कप ताज़ा टमाटर सूप पर्याप्त है।
बिना ज्यादा क्रीम, नमक और कॉर्नफ़्लोर के बनाएं।
इसमें काली मिर्च, अदरक और लहसुन डालना इसे और भी हेल्दी बनाता है।

 किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

जिन्हें एसिडिटी ज्यादा रहती है।
जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है।
बहुत अधिक नमक वाले सूप से हाई BP मरीज बचें।

यें भी पढ़ें : तुरंत Periods लाने के लिए क्या करें? जानें क्या पीने से आते हैं जल्दी

टमाटर का सूप एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और हेल्दी पावर टॉनिक है, जो हृदय, आंखों, स्किन, इम्यूनिटी और पाचन सबको मजबूत करता है। रोज़ाना इसका सेवन आपकी स्वास्थ्य दिनचर्या में बड़ा फर्क ला सकता है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it