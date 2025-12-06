08 DECMONDAY2025 10:36:23 PM
जानें नाखून रगड़ने से कौन-सी बीमारी ठीक होती है!

  • Updated: 06 Dec, 2025 12:20 PM
नारी डेस्क : अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं या बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो नाखून रगड़ने की क्रिया आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। योग और आयुर्वेद में इसे एक सरल लेकिन असरदार अभ्यास माना जाता है। माना जाता है कि हाथों के नाखून रगड़ने से शरीर के नर्व पॉइंट्स एक्टिव होते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। योग विशेषज्ञों के अनुसार, सही तरीके से रोज़ाना कुछ मिनट नाखून रगड़ने से बालों की कई समस्याएं, मानसिक तनाव और कमजोर इम्युनिटी में सुधार देखा जा सकता है। यही वजह है कि आजकल कई लोग इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं।

नाखून रगड़ने के फायदे (Benefits of Nail Rubbing)

बालों की समस्या में राहत

नाखून रगड़ने से सिर की ओर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है। नियमित रूप से यह अभ्यास करने पर हेयर फॉल की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है और बाल मजबूत व घने बनने लगते हैं। साथ ही, इससे बालों की प्राकृतिक चमक भी बनी रहती है और स्कैल्प हेल्दी रहता है।

गंजापन (Hair Loss) में मददगार

कुछ लोगों का मानना है कि नाखून रगड़ने से डेड हेयर फॉलिकल्स दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। रोज़ाना 5 मिनट का यह अभ्यास बालों के विकास में सहायक माना जाता है।

स्किन के लिए फायदेमंद

नाखून रगड़ने से त्वचा में हल्की गर्माहट पैदा होती है, जिससे चेहरे तक पोषण अच्छी तरह पहुंचता है। यह स्किन ग्लो को बढ़ाता है और उम्र बढ़ने के लक्षण धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है।

दिमाग को शांत करता है

नाखून रगड़ना एक तरह का एक्यूप्रेशर अभ्यास है, जो तनाव कम करता है। इससे मन शांत रहता है और एंग्जायटी व बेचैनी में कमी आ सकती है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है

नर्व पॉइंट्स के एक्टिव होने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, जिससे बार-बार बीमार पड़ने की समस्या कम हो सकती है।

नाखून रगड़ने का सही तरीका

दोनों हाथों को छाती के सामने रखें।
उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ें।
दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रखें और हल्के-हल्के ऊपर-नीचे रगड़ें।
इस दौरान सांस पर ध्यान दें और मन को शांत रखें।
रोज़ाना 3–5 मिनट करना पर्याप्त है।

ध्यान दें: यह एक सहायक योग अभ्यास है, किसी गंभीर बीमारी में इलाज का विकल्प नहीं। अगर बाल झड़ना या कोई स्वास्थ्य समस्या ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।
 

