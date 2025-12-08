08 DECMONDAY2025 10:39:51 PM
Nari

किसान की मेहनत का कमाल, आलीशान महल जैसा घर का इंटीरियर देखकर आप भी चौंक जाएंगे

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Dec, 2025 03:53 PM
नारी डेस्क: भारत में किसान को अक्सर साधारण जीवन से जोड़कर देखा जाता है खेतों में काम करता हुआ किसान, मिट्टी से सना चेहरा और सादगी से भरा घर। लेकिन कर्नाटक के एक किसान का शानदार घर इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। कंटेंट क्रिएटर प्रियम सरस्वत ने इस किसान के लग्जरी हाउस की झलक दिखाई, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि यह घर नहीं बल्कि एक महल है। प्रियम ने वीडियो में किसान का नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर बताया कि इस पूरे घर की डिज़ाइनिंग किसान के भांजे ने की है।

पुरानी सोच को बदल देने वाली तस्वीरें

किसान के घर का बाहरी हिस्सा किसी यूरोपियन विला जैसा दिखाई देता है। मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर वाला यह घर सफेद और हल्के रंग की दीवारों से बना है, जिसमें गोल टावर और टेराकोटा कलर की छत इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। मुख्य द्वार पर ऊंचा मेहराब और गहरे रंग की लकड़ी का इस्तेमाल घर को और ज्यादा शाही बना देता है। बाहर से देखने पर यह घर किसी बड़े बिजनेसमैन के बंगले जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से लोग इसकी तुलना रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के महंगे बंगले से कर रहे हैं।

घर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले शानदार एंट्रेंस हॉल नजर आता है। इस हॉल में सफेद संगमरमर का चमकदार फर्श, बड़े-बड़े क्लासिक खंभे और घुमावदार दोहरी सीढ़ियां तुरंत ध्यान खींच लेती हैं। छत से लटकता हुआ विशाल क्रिस्टल झूमर पूरे हॉल को लक्जरी लुक देता है। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में शाही घरों के अंदरूनी हिस्से में दिखाया जाता है।

बाहर से बंगले जैसा लुक, यूरोपियन डिज़ाइन का टच

एंट्रेंस हॉल के ठीक पास एक शांत और खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, जिसे “ब्रह्म स्थानम्” नाम दिया गया है। लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे वाला यह मंदिर घर में प्रवेश करते ही सुकून और आध्यात्मिकता का एहसास कराता है। इसके पास ही मीटिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें डार्क वुडन फ्लोर, जालीदार छत और किनारों पर लेदर सोफे लगे हुए हैं। यह एरिया किसी क्लासिक इंग्लिश क्लब की तरह दिखता है और यहां बैठकर कोई भी व्यक्ति घर की भव्यता को महसूस कर सकता है।

बाकी बेडरूम—पेस्टल, वुडन, मॉडर्न और रॉयल स्टाइल का मिक्स

किसान का किचन मॉडर्न और इटैलियन लेआउट के साथ डिजाइन किया गया है। यह किचन गहरे और हल्के रंगों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसमें काला संगमरमर फर्श और बैकस्प्लैश सफेद कैबिनेट्स के साथ बेहद आकर्षक लगता है। छत में बने स्काइलाइट से आती प्राकृतिक रोशनी इस किचन को और सुंदर बना देती है। लंबा सफेद डाइनिंग टेबल और उसके ऊपर लगा क्रिस्टल झूमर इस जगह को फाइव-स्टार होटल जैसा भव्य एहसास देता है।

घर में मौजूद एक बेडरूम पूरी तरह विक्टोरियन थीम पर आधारित है। इसमें गहरे टील और ग्रे रंग की दीवारें, पारंपरिक वॉल पैनलिंग, मखमली हेडबोर्ड और सुनहरे फ्रेम वाला गोल आईना एक शाही माहौल तैयार करते हैं। विक्टोरियन थीम बाथरूम में फ्री-स्टैंडिंग अंडाकार टब और सोने के रंग की फिटिंग्स इस बेडरूम को और अधिक रॉयल बनाते हैं। यह कमरा 19वीं सदी की किसी यूरोपियन हवेली जैसा दिखाई देता है।

विक्टोरियन थीम वाला बेडरूम—शाही युग का एहसास

अन्य बेडरूम भी अपनी सादगी और सुंदरता से प्रभावित करते हैं। एक बेडरूम को पेस्टल रंगों में मॉडर्न स्टाइल से सजाया गया है, जिसमें क्विल्टेड हेडबोर्ड और क्रिस्टल झूमर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बेडरूम पूरी तरह लकड़ी की पैनलिंग से तैयार हुआ है, जो देखने में बेहद गर्माहट और आराम देने वाला लगता है। इन कमरों में आधुनिक और पारंपरिक डिज़ाइन का खूबसूरत मिश्रण नजर आता है।

टेरैस पर स्विमिंग पूल + फैमिली सिटिंग एरिया—फार्महाउस वाइब

घर की छत पर भी शानदार व्यवस्था की गई है। बड़े सिटिंग एरिया के साथ यह टेरेस परिवार के लिए एकदम परफेक्ट जगह लगता है। वुडन फ्लोर पर रखे गहरे रंग के फर्नीचर और चारों तरफ की हरियाली इस जगह को सुकून भरा और प्राइवेसी वाला माहौल देते हैं। इसके साथ ही टेरेस पर एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है, जो घर को फार्महाउस-स्टाइल लग्जरी का एहसास कराता है।

प्रियम सरस्वत द्वारा दिखाया गया यह घर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि एक किसान का घर इतना भव्य और शानदार भी हो सकता है। यह घर न सिर्फ आधुनिक भारतीय किसानों की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि मेहनत और स्मार्ट सोच किसी भी इंसान को बड़े सपनों तक पहुंचा सकती है।  

