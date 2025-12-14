17 DECWEDNESDAY2025 6:34:25 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Dec, 2025 05:08 PM
कपिल शर्मा शो में प्रियंका चोपड़ा ने किया कमाल, सिद्धू संग झूमते नजर आईं

नारी डेस्क: प्रियंका चोपड़ा फिर से भारत लौट आई हैं और इस बार उनकी उपस्थिति ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जल्द ही ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4’ में दिखाई देंगी। इस शो की शूटिंग की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने साझा किया।

प्रियंका चोपड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू संग किया डांस

प्रियंका चोपड़ा को मुंबई के सेट पर देखा गया, जहां वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नाचते और हंसते-मजाक करते नजर आईं। सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर सेट से कई तस्वीरें साझा कीं, जिसमें प्रियंका, कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और गुलशन ग्रोवर के साथ पोज देती दिख रही हैं। सिद्धू ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, "अनुग्रह तो हमेशा रहेगा लेकिन सुंदरता हमेशा बनी रहेगी… सुंदरता और अनुग्रह का बेजोड़ संगम! इन फोटोज में प्रियंका की ऊर्जा और उनके डांस मूव्स ने फैंस को उत्साहित कर दिया।

शो के लिए प्रियंका का लुक

कॉमेडी शो के लिए प्रियंका ने डिजाइनर अर्पिता मेहता का डिजाइन किया हुआ नीला और सफेद रंग का फूलों वाला गाउन पहना। स्ट्रैपलेस कॉर्सेटेड बॉडीस उनके फिगर को परफेक्ट तरीके से फ्लॉन्ट कर रही थी, वहीं स्ट्रक्चर्ड स्कर्ट में उनका लुक और भी ग्लैमरस नजर आया। प्रियंका ने अपनी फ्लाइट की एक मजेदार तस्वीर भी शेयर की और लिखा, "@kapilsharma आप तैयार रहें।" इस पर कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "मैं तैयार हूं @priyankachopra, मैंने अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए भेज दिया है।"

शो का प्रीमियर और फैंस की एक्साइटमेंट

कपिल शर्मा ने बाद में ट्विटर/X पर पुष्टि की कि ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4’ का प्रीमियर 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा दिखाई देंगी। फैंस उनके इस भारतीय सेट पर लौटने और कॉमेडी में भाग लेने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रियंका की भारतीय फिल्मों में वापसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

प्रियंका चोपड़ा की वैवाहिक सालगिरह

प्रियंका का शो में आना उनके पति निक जोनस के साथ सातवीं शादी की सालगिरह के कुछ समय बाद हुआ। प्रियंका और निक ने 2018 में शादी की थी, जो बॉलीवुड की सबसे यादगार शादियों में से एक मानी जाती है। प्रियंका चोपड़ा की ऊर्जा, उनके डांस मूव्स और हंसते-मजाक करते हुए उनका अंदाज फैंस के लिए किसी खुशी की खबर से कम नहीं है। इस बार उनके शो में आने से दर्शक और भी उत्साहित हैं कि वह कपिल शर्मा के साथ कैसे मजेदार पल साझा करेंगी।
 

