रीमा जैन का आलीशान घर और राज कपूर की अनमोल यादें, देखें अंदर की तस्वीरें

नारी डेस्क: कपूर खानदान में जन्मी और जैन परिवार में शादी करने वालीं रीमा जैन भले ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हों, लेकिन उनका आलीशान घर किसी का भी ध्यान खींच लेता है। रीमा जैन, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों करीना कपूर और करिश्मा कपूर की बुआ हैं और दिग्गज अभिनेता राज कपूर की बेटी हैं।

रीमा जैन हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में नजर आई थीं, जिसके बाद लोग उनके बारे में ज्यादा जानने लगे। शादी के बाद वे रीमा कपूर नहीं, बल्कि रीमा जैन के नाम से जानी जाती हैं।

फाइव स्टार होटल जैसा घर

फिल्ममेकर फराह खान ने अपने यूट्यूब व्लॉग में रीमा जैन के मुंबई स्थित शानदार घर की झलक दिखाई है। यह घर इतना खूबसूरत और भव्य है कि किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगता। इस घर की खास बात यह है कि इसे उनके बेटे अरमान जैन और बहू अनीसा जैन ने सजाया है।

मॉडर्न और विंटेज का खूबसूरत मेल

घर की सजावट में मॉडर्न डिजाइन और विंटेज चीजों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बड़े लिविंग एरिया में ही डाइनिंग टेबल रखी गई है। न्यूट्रल कलर का फर्नीचर, रंग-बिरंगी पेंटिंग्स, विंटेज झूमर, लैंप, स्टील के फूलदान, पौधे और यादों से सजी फोटो वॉल इस घर को खास बनाती है।

राज कपूर की अनमोल विरासत

इस घर में राज कपूर और कृष्णा कपूर की कई कीमती यादें भी संजोकर रखी गई हैं। लिविंग रूम का कालीन राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर के बेडरूम का है। इसके अलावा, उनकी अलमारी और लैंप भी पुराने चेंबूर बंगले से लाकर यहां रखे गए हैं, जो बीते दिनों की याद दिलाते हैं।

बार एरिया का यूनिक लुक

घर का बार एरिया भी बेहद खास है। यहां ब्लैक शाइनी काउंटर, दोनों तरफ यूनिक पेंटिंग्स और बीच में डार्क कलर की कैबिनेट्स हैं, जिनमें अलग-अलग तरह के ग्लास रखे गए हैं। पास ही लगी बड़ी पेंटिंग पूरी दीवार को कवर करती है, जो इस एरिया को आकर्षक बनाती है।

यादों को सहेजने का खास कोना

राज कपूर से जुड़ी यादगार चीजों को कांच के दरवाजे वाली अलमारी में सजाकर रखा गया है। इनमें विंटेज कैमरे, चेंबूर बंगले की चाबी, राज कपूर की आर्ची कॉमिक्स और कृष्णा कपूर की टेलीफोन डायरी शामिल है, जिसमें कई मशहूर हस्तियों के नंबर और उनकी पसंदीदा रेसिपी लिखी हैं।

फ्रेंच खिड़कियां और शानदार व्यू

घर में फर्श से छत तक बनी फ्रेंच खिड़कियां हैं, जिनसे भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती है। इन कांच की खिड़कियों से मुंबई का खूबसूरत नजारा भी आसानी से देखा जा सकता है।

खूबसूरत बालकनी

घर की बालकनी भी बेहद आकर्षक है। यहां पौधों और फूलों को खूबसूरती से सजाया गया है। ग्लास रेलिंग के पास रखे गमले और ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन का फर्श इस जगह को और भी खास बनाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। इसकी पूरी सटीकता की पुष्टि नहीं की जाती है।

