Stebin Ben ने कृति सेनन की बहन को किया प्रपोज, तस्वीरें हुई Viral

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और अभिनेत्री नुपुर सेनन की जिंदगी में प्यार ने नया मोड़ ले लिया है। सिंगर स्टेबिन बेन ने समंदर के बीच एक लग्ज़री यॉट पर बेहद रोमांटिक अंदाज़ में नुपुर को शादी के लिए प्रपोज किया। घुटनों पर बैठकर किया गया यह प्रपोजल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इस खास मौके पर स्टेबिन ने नुपुर को बेशकीमती मार्क्विज़-कट डायमंड एंगेजमेंट रिंग पहनाई।

ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की

नुपुर सेनन ने सोशल मीडिया पर इस ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरें शेयर कर अपनी सगाई की पुष्टि की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नीले आसमान और खुले समंदर के बीच स्टेबिन घुटनों पर बैठकर नुपुर से शादी का सवाल पूछ रहे हैं। उनके पीछे खड़े लोगों के हाथ में “क्या तुम मुझसे शादी करोगी?” लिखा बैनर भी नजर आ रहा है।

शेयर की गई तस्वीरों में नुपुर फ्लोरल ड्रेस में नजर आ रही हैं, जबकि स्टेबिन ब्लैक सूट में दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में नुपुर ने लिखा, “May Be से भरी दुनिया में मैंने अपना सबसे आसान Yes ढूंढ लिया।”

इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स की ओर से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। कुछ तस्वीरों में नुपुर अपनी खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं, वहीं एक तस्वीर में वह वीडियो कॉल के जरिए अपने माता-पिता को इस खास पल की जानकारी देती नजर आईं।

जनवरी 2026 में होगी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में होगी। शादी से जुड़े कार्यक्रम 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेंगे। यह एक निजी समारोह होगा, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और चुनिंदा दोस्त शामिल होंगे। इंडस्ट्री से बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। शादी के बाद 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा।

गौरतलब है कि 2023 से ही नुपुर और स्टेबिन के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं थीं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और सोशल मीडिया पर भी दोनों की तस्वीरें सामने आती रही हैं। अब इस ग्रैंड प्रपोजल के साथ कपल ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया है।