04 JANSUNDAY2026 12:22:53 AM
Nari

Stebin Ben ने कृति सेनन की बहन को किया प्रपोज, तस्वीरें हुई Viral

  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 04:47 PM
Stebin Ben ने कृति सेनन की बहन को किया प्रपोज, तस्वीरें हुई Viral

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और अभिनेत्री नुपुर सेनन की जिंदगी में प्यार ने नया मोड़ ले लिया है। सिंगर स्टेबिन बेन ने समंदर के बीच एक लग्ज़री यॉट पर बेहद रोमांटिक अंदाज़ में नुपुर को शादी के लिए प्रपोज किया। घुटनों पर बैठकर किया गया यह प्रपोजल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इस खास मौके पर स्टेबिन ने नुपुर को बेशकीमती मार्क्विज़-कट डायमंड एंगेजमेंट रिंग पहनाई।

ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की

नुपुर सेनन ने सोशल मीडिया पर इस ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरें शेयर कर अपनी सगाई की पुष्टि की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नीले आसमान और खुले समंदर के बीच स्टेबिन घुटनों पर बैठकर नुपुर से शादी का सवाल पूछ रहे हैं। उनके पीछे खड़े लोगों के हाथ में “क्या तुम मुझसे शादी करोगी?” लिखा बैनर भी नजर आ रहा है।

PunjabKesari

शेयर की गई तस्वीरों में नुपुर फ्लोरल ड्रेस में नजर आ रही हैं, जबकि स्टेबिन ब्लैक सूट में दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में नुपुर ने लिखा, “May Be से भरी दुनिया में मैंने अपना सबसे आसान Yes ढूंढ लिया।” 

PunjabKesari

इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स की ओर से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। कुछ तस्वीरों में नुपुर अपनी खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं, वहीं एक तस्वीर में वह वीडियो कॉल के जरिए अपने माता-पिता को इस खास पल की जानकारी देती नजर आईं।

PunjabKesari

जनवरी 2026 में होगी शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में होगी। शादी से जुड़े कार्यक्रम 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेंगे। यह एक निजी समारोह होगा, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और चुनिंदा दोस्त शामिल होंगे। इंडस्ट्री से बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। शादी के बाद 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा।

PunjabKesari

गौरतलब है कि 2023 से ही नुपुर और स्टेबिन के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं थीं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और सोशल मीडिया पर भी दोनों की तस्वीरें सामने आती रही हैं। अब इस ग्रैंड प्रपोजल के साथ कपल ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया है।

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it