पुरुषों के तलाक पर Malaika Arora बोलीं, अगर कोई महिला ऐसा करे तो...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Dec, 2025 06:53 PM
नारी डेस्क : एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा पिछले कई दिनों से अपने नए रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अब बिजनेसमैन हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं। हालांकि, अभी तक उन्होंने अपने नए रिलेशनशिप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है।

हाल ही में एक इवेंट में मलाइका ने अपनी सोच, लाइफ और तलाक जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कई लोगों को सशक्त महिलाएं पसंद नहीं आती। महिलाओं को मजबूत होने पर लगातार जज किया जाता रहा है। मैं केवल अपनी जिंदगी जी रही हूं। मैं हमेशा यही कहती हूं जियो और जीने दो। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे याद रखें कि मैंने अपनी जिंदगी क्वीन साइज जीकर गई।"

पुरुषों पर तारीफ, महिलाओं पर सवाल

मलाइका ने कहा, मेरे जीवन में कई महत्वपूर्ण और अद्भुत पुरुष रहे हैं। मुझे दिक्कत तब होती है जब कोई पुरुष तलाक लेकर अपनी आधी उम्र की किसी लड़की से शादी करता है और लोग उसे सराहते हैं। लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है, तो उस पर सवाल उठते हैं। लगातार ऐसे ही रुढ़िवादी बातें कही जाती हैं। 

अपनी चमड़ी मोटी कर ली है

मलाइका ने आगे बताया कि अब किसी ट्रोलिंग या आलोचना का उन पर असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी "चमड़ी मोटी" कर ली है। उन्होंने कहा हमारे पेशे में यह सब देखा जाता है। कैसे दिखते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं। मेरी स्कर्ट की लंबाई, मेरा तलाक, मां बनने के बाद भी फिल्मों में मेरा डांस करना सब कुछ मुद्दा बन जाता था। अगर हर छोटी बात का असर होता, तो मेरी जिंदगी पर लोग नियंत्रण कर लेते। अब 50 साल की उम्र में मैं यही सोचती हूं भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

यें भी पढ़ें : 40 की उम्र पार करते ही तुरंत छोड़ दें ये 5 आदतें, वरना सेहत पर पड़ सकता है असर

 

मलाइका ने लिखी किताब

इसी बातचीत के दौरान मलाइका ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब “It’s Easy To Be Healthy” लिखी है। उन्होंने कहा हमेशा मुझसे पूछा जाता था क्या खाती हो, कब सोती हो, चेहरे पर क्या लगाती हो। एक दिन लगा कि क्यों ना सब कुछ किताब में लिखा जाए। यह किताब जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए है।

