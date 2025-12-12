पलकों पर दिख रहे ये बदलाव हो सकते हैं High Cholesterol के लक्षण

नारी डेस्क : अपनी सेहत का ख्याल रखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गलत खाने-पीने की आदतें हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकती हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल केवल हृदय या रक्त वाहिकाओं तक ही सीमित नहीं रहता। कभी-कभी इसका असर हमारी आंखों पर भी दिखाई देता है। आंखों के आसपास या पलकों पर कुछ विशेष संकेत देखकर आप शुरुआती तौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल का पता लगा सकते हैं।

हाई कोलेस्ट्रॉल और आंखों का संबंध

कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा होकर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। जब यह स्तर अधिक होता है, तो इसका असर केवल हृदय और रक्त वाहिकाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि त्वचा और आंखों की परतों पर भी दिखाई देने लगता है। आंखों पर दिखाई देने वाले ये लक्षण अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन ये शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं।

पलकों पर हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण

पलकों पर सफेद या पीले धब्बे

आंखों के ऊपरी या निचले पलकों पर छोटे-छोटे सफेद या पीले रंग के धब्बे या जमाव दिख सकते हैं। इन्हें Xanthelasma कहा जाता है और यह अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत होते हैं। ये धब्बे सौंदर्य की दृष्टि से भी ध्यान खींचते हैं और स्वास्थ्य चेतावनी के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं।

आंखों की परत में सफेदी या धब्बे

कभी-कभी हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण आंखों के सफेद हिस्से यानी स्क्लेरा पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का संकेत होते हैं और शुरुआती चेतावनी के रूप में देखे जा सकते हैं।

पलकों की सूजन या मोटापन (Swelling of the eyelids and obesity)

अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बना रहता है, तो यह आंखों की पलकों पर भी असर डाल सकता है। इस स्थिति में पलकों की त्वचा मोटी या असामान्य रूप से सूज सकती है। यह एक संकेत हो सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर लंबे समय से उच्च है और सही उपचार की आवश्यकता है।

क्या करें अगर आंखों पर लक्षण दिखें

ब्लड टेस्ट कराएं (blood test)

हाई कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने का पहला कदम है LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स की जांच कराना। यह ब्लड टेस्ट यह निर्धारित करने में मदद करता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना है और किस प्रकार की सावधानी या इलाज की जरूरत है।

डाइट में बदलाव करें

हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए अपनी डाइट में बदलाव बहुत जरूरी है। इसके लिए ट्रांस फैट और जंक फूड से पूरी तरह बचें। इसके बजाय हरी सब्जियां, ताजे फल, ओट्स, दलिया और एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। ये भोजन न केवल कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखते हैं, बल्कि हृदय और आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

एक्सरसाइज (Exercise) करें

हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज करें। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करती है।

डॉक्टर से सलाह लें

यदि आंखों पर Xanthelasma या अन्य लक्षण दिखाई दें, तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें। आंखों की पलकों पर दिखने वाले सफेद या पीले धब्बे केवल सौंदर्य का मसला नहीं हैं, बल्कि यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत भी हो सकते हैं। समय पर पहचान और सही इलाज से आप अपने हृदय और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा कर सकते हैं।

