20 DECSATURDAY2025 10:18:12 PM
Nari

सिर्फ डाइट नहीं अपनी आदत भी बदलो, कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी Diabetes !

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Dec, 2025 09:19 AM
सिर्फ डाइट नहीं अपनी आदत भी बदलो, कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी Diabetes !

नारी डेस्क: गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अनुसार डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डाइट बदलना ही सब कुछ नहीं है। एक ऐसी एक आदत है, जिसे अपनाने से ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और वह है खाने का समय और पेट की सेहत का ध्यान रखना। डायबिटीज कंट्रोल सिर्फ थाली बदलने से नहीं, बल्कि घड़ी के साथ तालमेल बैठाने से भी होता है। चलिए जानते हैं कैसे।


नियमित समय पर खाना (Consistent Meal Timing)

डॉक्टर बताते हैं कि: “आप क्या खाते हैं, यह जरूरी है,  लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप कब खाते हैं।”नियमित समय पर खाना खाने से  से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। अनियमित समय पर खाने से शुगर अचानक बढ़ जाती है तय समय पर खाने से शुगर लेवल स्थिर रहता है। इससे पेट की जैविक घड़ी (Body Clock) सही रहती है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है


लेट नाइट ईटिंग से बचाव

देर रात खाना डायबिटीज को बिगाड़ सकता है, समय पर डिनर करने से यह खतरा कम होता है। ध्यान रखें यह आदत दवाइयों का विकल्प नहीं है लेकिन डाइट और दवाओं के साथ मिलकर डायबिटीज मैनेजमेंट में बड़ी भूमिका निभाती है


कैसे अपनाएं यह आदत?

-रोज एक ही समय पर नाश्ता, लंच और डिनर करें
-खाने के बीच बहुत लंबा गैप न रखें
-रात का खाना सोने से 2–3 घंटे पहले करें

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it