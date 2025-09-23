23 SEPTUESDAY2025 7:11:21 PM
प्रीति जिंटा की दरियादिली: हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया हाथ, भेजी मदद

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Sep, 2025 01:03 PM
प्रीति जिंटा की दरियादिली: हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया हाथ, भेजी मदद

 नारी डेस्क: देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने मदद का हाथ बढ़ाया है।

हिमाचल से ताल्लुक रखती हैं प्रीति जिंटा

प्रीति जिंटा का जन्म और बचपन हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीता है। वह अक्सर अपने राज्य के लिए खास लगाव जताती रही हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की खबर सामने आने के बाद उन्होंने आर्थिक सहयोग देकर लोगों की मदद की है।

30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

प्रीति जिंटा ने कुल्लू और मंडी जिले के आपदा प्रभावित लोगों के लिए 30 लाख रुपये की मदद भेजी है। यह राशि समाजसेवी सर्वजीत सिंह बॉबी की संस्था के माध्यम से बांटी जाएगी। संस्था ने राहत और बचाव कार्यों में इस पैसे को खर्च करने की योजना बनाई है ताकि सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों तक मदद पहुंच सके।

पंजाब किंग्स की ओर से भेजी मदद

यह राशि प्रीति जिंटा ने अपनी आइपीएल टीम पंजाब किंग्स की तरफ से भेजी है। संस्था के मुताबिक, इस सहयोग से बंजार, सैंज और कुल्लू के कई अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत दी जाएगी।

PunjabKesari

संस्था ने जताया आभार

सर्वजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू के प्रभावित परिवारों के लिए 30 लाख रुपये दिए हैं। बॉबी ने आगे बताया कि उन्होंने पहले 50 लाख रुपये की मदद की घोषणा की थी, लेकिन अब प्रीति के सहयोग से इस राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्कफ्रंट पर प्रीति जिंटा

फिल्मी करियर की बात करें तो प्रीति जिंटा जल्द ही फिल्म ‘लाहौर 1947’ में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज होगी और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।  प्रीति जिंटा न सिर्फ फिल्मों में बल्कि समाजसेवा में भी आगे रहती हैं। हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए उनका यह योगदान लोगों के दिल को छू गया है।  

