दीवाली से पहले बड़ा धमाका! पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, लोगों का हुआ ये हाल...

नारी डेस्क : दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी तहसील के बिल्दा गांव से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पटाखों की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

आग इतनी भीषण थी कि मौके पर खड़ी करीब 50 बाइकें और एक मकान जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते पूरे इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।