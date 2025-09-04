बिना दवाओं के कंट्रोल करें कोलेस्ट्रॉल,हार्ट अटैक का खतरा भी रहेगा दूर

नारी डेस्क: आजकल की अनहेल्दी जीवनशैली के कारण कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत आम हो गई है। ज्यादातर लोग इसे कंट्रोल करने के लिए दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान घरेलू उपाय और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर आप बिना दवा के भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे:

स्वस्थ आहार लें

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है स्वस्थ आहार। अपनी डाइट में ओट्स, हरी सब्ज़ियां, फल और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। ये सभी चीजें आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं।

तैलीय और जंक फूड से दूरी बनाएं

फास्ट फूड, डीप फ्राइड स्नैक्स और ज्यादा तेल वाली चीज़ें आपके शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाती हैं। इनके सेवन को कम करें और इसकी जगह स्वस्थ वसा जैसे ऑलिव ऑयल, अखरोट, बादाम और अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।

रोजाना व्यायाम करें

हर दिन कम से कम 30 मिनट की सैर, योगा या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपके शरीर का संतुलन बना रहता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) का स्तर बढ़ता है। नियमित व्यायाम से आपका वजन भी नियंत्रित रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद है।

ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक का सेवन करें

ग्रीन टी, अदरक की चाय या नींबू-पानी जैसे हर्बल ड्रिंक आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करते हैं। रोजाना इनका सेवन करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।

धूम्रपान और शराब से बचें

सिगरेट और अल्कोहल का सेवन न केवल कोलेस्ट्रॉल बल्कि आपके दिल की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। इन्हें छोड़कर आप अपने दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित रख सकते हैं।

अपने वजन पर नियंत्रण रखें

अधिक वजन और मोटापा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के मुख्य कारणों में से एक है। स्वस्थ आहार और सक्रिय जीवनशैली को अपनाकर अपने वजन को संतुलित रखें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर भी सामान्य रहेगा।

तनाव को कम करें

तनाव आपके दिल की सेहत को खराब करता है। ध्यान, संगीत सुनने या अपने शौक को पूरा करने जैसी गतिविधियों से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी सामान्य रहता है।

इन सरल उपायों को अपनाकर आप बिना दवाओं के अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को भी दूर कर सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ जीवनशैली ही सबसे अच्छी दवा है।









