ED ने Yuvraj Singh और Sonu Sood को भेजा नोटिस , बुलाने पर भी उर्वशी नहीं पहुंची दफ्तर

  • Updated: 16 Sep, 2025 04:02 PM
नारी डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप की जांच के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए तलब किया है। उथप्पा को 22 सितंबर को सिंह को 23 सितंबर को और सूद को 24 सितंबर को तलब किया गया है। तीनों को नई दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।


लोगों को कारोड़ों का चुना लगाने का आरोप

यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है. आरोप है कि इस सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। एजेंसी को संदेह है कि कुछ मशहूर हस्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस ऐप का प्रचार या समर्थन किया होगा, जो भारत में प्रतिबंधित है, जिससे इसे उपयोगकर्ताओं के बीच वैधता मिल गई है। पिछले कई वर्षों से इस मामले की जांच चल रही है, अधिकारियों का आरोप है कि यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में सरोगेट वेबसाइटों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से अवैध रूप से काम कर रहा था।


कई सेलब्स से हो चुकी है पूछताछ

यह पहली बार नहीं है जब सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स के संबंध में मशहूर हस्तियां जाँच के दायरे में आई हैं। इससे पहले, ED ने अभिनेताओं, क्रिकेटरों और प्रभावशाली लोगों से उन विदेशी सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रचार में उनकी संलिप्तता के लिए पूछताछ की थी, जिन्हें 2014 के तहत अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि उथप्पा, सिंह और सूद की ईडी के समक्ष पेशी चल रही जांच का हिस्सा है, और आगे की कार्रवाई पूछताछ और वित्तीय विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर करेगी।


उर्वशी रौतेला नहीं हुई पेश

ईडी वर्तमान में बंगाली सिनेमा अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर रही है, जो एक सम्मन के बाद एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। एजेंसी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं।एजेंसी ने सोमवार को इस मामले के सिलसिले में अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती से अपने मुख्यालय में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।इससे पहले, ईडी ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना से भी पूछताछ की थी।


करोड़ों लोग जुड़े हैं इस ऐप से

बाजार अनुसंधान एजेंसियों और जांच निकायों का अनुमान है कि लगभग 22 करोड़ भारतीय विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार का मूल्य 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 30 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने संसद को सूचित किया कि 2022 और जून 2025 के बीच, उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के लिए 1,524 निर्देश जारी किए हैं।
 

