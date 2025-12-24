भारती सिंह की गोद में आया ‘काजू’, बेटे को जन्म के 2 दिन बाद देख छलके आंसू

नारी डेस्क: कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनकर बेहद भावुक नजर आईं। 19 दिसंबर को उन्होंने अपने छोटे बेटे को जन्म दिया। भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने अपने नए बेटे का नाम प्यार से ‘काजू’ रखा। जन्म के दो दिन बाद जब भारती ने पहली बार अपने नवजात को गोद में लिया, तो उनकी खुशी के आंसू छलक पड़े।

गोद में पहला पल बेहद भावुक

डिलीवरी के बाद बच्चे को मेडिकल टेस्ट्स और ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ समय के लिए उनसे दूर रखा गया था। जैसे ही नर्स ने ‘काजू’ को उनकी गोद में दिया, भारती अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। उन्होंने बेटे को प्यार से ‘काजू’ कहा और कहा,"फाइनली काजू मेरे हाथ में है। एकदम गोले की तरह सुंदर और बिल्कुल हेल्दी है। जल्दी ही इसकी तस्वीर आप सबको दिखाऊंगी। बस दुआ है कि हमेशा खुश और स्वस्थ रहे।"

वीडियो में भारती अपने बेटे को गोद में लेते हुए बेहद इमोशनल नजर आईं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं।

डिलीवरी का अनुभव

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ की शूटिंग के दौरान भारती की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, भारती ने खुद सफाई दी कि वह उस समय शूटिंग पर नहीं, बल्कि मुंबई स्थित अपने घर पर थीं। शाम लगभग 6 बजे उनका वॉटर ब्रेक हुआ। डॉक्टर की सलाह के बाद वह पति हर्ष, परिवार के अन्य सदस्यों और अपने बड़े बेटे गोला के साथ ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचीं, जहां सुरक्षित डिलीवरी हुई।

परिवार में खुशियों का माहौल

भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 को गोवा में शादी की थी। कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद कपल शादी के बंधन में बंधा। पहले बेटे लक्ष्य का स्वागत उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को किया था। अब दूसरे बेटे के आने से परिवार में खुशियों का माहौल है।

भारती अपने मदरहुड जर्नी के खास पलों को व्लॉग्स के जरिए फैंस के साथ साझा कर रही हैं, जिन्हें उनके चाहने वाले बेहद पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स लगातार भारती और हर्ष को बधाई दे रहे हैं।