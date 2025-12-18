20 DECSATURDAY2025 10:19:20 PM
Year Ender 2025: ये 5 वायरल चेहरे, जिन्होंने 2025 को बनाया यादगार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Dec, 2025 04:34 PM
Year Ender 2025: ये 5 वायरल चेहरे, जिन्होंने 2025 को बनाया यादगार

 नारी डेस्क: साल 2025 सोशल मीडिया के इतिहास में एक यादगार साल रहा। इस साल यह साफ हो गया कि इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए अब किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं, बल्कि एक यूनिक मोमेंट ही काफी है। महाकुंभ की गलियों से लेकर ‘कोचेला’ के स्टेज तक, इन 5 चेहरों ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वायरल कहानियों के जरिए यह साबित किया कि कंटेंट और प्रामाणिकता ही अब सबसे बड़ा सुपरपावर हैं। आइए जानते हैं 2025 के सबसे चर्चित चेहरों के बारे में आसान और इंसानी भाषा में।

महाकुंभ की ‘मोना लिसा’ – मोनालिसा भोंसले

प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सबसे खूबसूरत और चर्चित तस्वीर बनी मोनालिसा भोंसले की। मध्य प्रदेश के महेश्वर की रुद्राक्ष माला बेचने वाली मोनालिसा की सादगी, शांत और कंजी आंखों ने इंटरनेट को दीवाना बना दिया। उनकी तुलना वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ‘मोना लिसा’ से की गई। इतनी लोकप्रियता के बाद अचानक बढ़ी भीड़ और सुरक्षा कारणों से उन्हें महाकुंभ से हटाया गया। आज उनके पास बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी हैं।

ग्लोबल हिप-हॉप का नया चेहरा – सूरज चेरुकत (हनुमानकाइंड)

केरल के रैपर सूरज चेरुकत, जो ‘हनुमानकाइंड’ के नाम से जाने जाते हैं, ने 2025 में भारतीय संगीत का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया। उनका ट्रैक ‘बिग डॉग्स’ और उसका खतरनाक वीडियो ‘मौत का कुआं’ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोचेला (Coachella) में चेंडा मेलम के साथ परफॉर्म करके उन्होंने इतिहास रच दिया। सूरज की यह सफलता दिखाती है कि आज का कलाकार सीमाओं से परे अपनी प्रतिभा से नाम कमा सकता है।

 एक गलती, जिसने बनाया स्टार – कंटेंट क्रिएटर आयुष

कभी-कभी एक छोटी गलती भी सोशल मीडिया पर बड़ा धमाका कर सकती है। कंटेंट क्रिएटर आयुष के साथ ऐसा ही हुआ। एक वीडियो में उन्होंने फ्रेंच शब्द ‘Croissant’ को गलती से ‘प्रशांत’ बोल दिया, और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। यह वायरल वीडियो इतना लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटानिया जैसे बड़े ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट का नाम बदलने तक की घोषणा कर दी।

जब अध्यात्म में घुला विज्ञान – अभय सिंह

हरियाणा के अभय सिंह 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के सबसे चर्चित और विवादित चेहरे बने। IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय ने कनाडा की लाखों की नौकरी छोड़कर महाकुंभ में अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर समझाने का प्रयास किया। जूना अखाड़ा से निष्कासित होने के बावजूद सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएँ लगातार बनी रहीं। उनका यह अंदाज लोगों को नया दृष्टिकोण देने वाला और आकर्षक लगा।

सीन-स्टीलर की वापसी – अक्षय खन्ना

2025 में बिना किसी प्रमोशन या पीआर के अक्षय खन्ना ने अपनी प्रतिभा के दम पर वापसी की। फिल्म ‘धुरंधर’ में उनके शांत लेकिन दमदार अभिनय के क्लिप्स इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए। फैंस ने उन्हें ‘अंडररेटेड किंग’ का खिताब दिया। बिना किसी शोर-शराबे के अक्षय खन्ना सोशल मीडिया के नए ‘किंग’ बन गए। उनकी यह वापसी साबित करती है कि सच्ची प्रतिभा हमेशा पहचानी जाती है।

साल 2025 ने यह साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर सफलता के लिए अब स्टारडम या गॉडफादर की जरूरत नहीं है। एक यूनिक मोमेंट, प्रामाणिकता और सही कंटेंट ही लोगों को जोड़े रखता है। महाकुंभ की मोना लिसा से लेकर अक्षय खन्ना की सीन-स्टीलिंग, इन 5 चेहरों ने साबित कर दिया कि 2025 सोशल मीडिया के इतिहास में यादगार साल रहेगा।  

