रथयात्रा Live: घंटियों और शंखों के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा रथों पर हुए  विराजमान,  ये तस्वीरें कर देंगी मंत्रमुग्ध

नारी डेस्क: भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को 12वीं सदी के मंदिर से रथयात्रा के लिए उनके रथों तक एक शोभायात्रा के रूप में ले जाने का अनुष्ठान ‘पहांडी' शुक्रवार को शुरू हुआ। ‘पहांडी' अनुष्ठान पहले सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होना था लेकिन यह एक घंटे की देरी से शुरू हुआ और यह रस्म तीन घंटे तक चलेगी। पहांडी में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को एक शोभायात्रा के रूप में सिंह द्वार के सामने खड़े उनके रथों तक ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें करीब 2.6 किलोमीटर दूर श्री गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है।

#WATCH | Odisha | Puri Rath Yatra begins with the three sibling deities - Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Goddess Subhadra- being brought to their chariots pic.twitter.com/Rqm2bjAlz6