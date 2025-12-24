नववर्ष 2026 में चाहते हैं भगवान की कृपा तो अपना लें ये 9 नियम

नारी डेस्क : नए साल 2026 का शुभारंभ होने वाला है। हर कोई चाहता है कि नए साल में भगवान की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि उनके जीवन में आए। लेकिन इसके लिए केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, नए साल में ईश्वर की कृपा पाने और जीवन में बदलाव लाने के लिए 9 नियमों का पालन करना आवश्यक है। जानें नए साल 2026 के 9 नियम।

भोजन में सुधार

भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए।

अल्पाहार करें।

मांस, मदिरा और धूम्रपान से दूर रहें।

भोजन अनैतिक तरीके से कमाए गए धन से प्राप्त न हो।

संतों के अनुसार, गलत तरीके से प्राप्त भोजन का फल भी गलत ही होता है।

नींद में सुधार

रात में 5–6 घंटे की नींद लें।

रात 10 बजे सोएं और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें।

सूर्योदय के बाद अधिक सोने से आयु, यश, धन और बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वाणी में सुधार

अपशब्द और गलत शब्दों का प्रयोग न करें।

केवल उचित और सही बातों पर ध्यान दें।

व्यर्थ की बातें बोलने या सुनने से बचें।

श्रवण (सुनना)

नकारात्मक और गलत बातें न सुनें।

ईश्वर की भक्ति और महिमा का श्रवण करें।

भगवत कथाएं और सकारात्मक बातें सुनें।

आचरण में सुधार

दूसरों की निंदा, झूठ और गलत व्यवहार से दूर रहें।

क्रोध, काम, लोभ और मोह से बचें।

अपने इंद्रियों को पवित्र और नियंत्रित रखें।

अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें।

दृष्टि में सुधार

केवल सकारात्मक और सही चीजों को देखें।

गलत दृश्य और नकारात्मक चीजें न देखें।

इससे आपका मन भटकने से बचेगा और सही मार्ग पर रहेगा।

विचारों में सुधार

अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखें।

नकारात्मक सोच और चिंता से दूर रहें।

दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बनाए रखें।

सकारात्मक विचार मन को शांत रखते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं।

कर्मों में सुधार

अपने हर कार्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें।

दूसरों के लिए सहायक और दयालु बनें।

किसी के नुकसान या दुख में खुशी महसूस न करें।

अच्छे कर्म भगवान की कृपा पाने और जीवन में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

आध्यात्मिक अभ्यास

रोज़ाना ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप का अभ्यास करें।

ओंकार और गायत्री मंत्र का जाप मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करता है।

आध्यात्मिक अभ्यास से मन शांत, शरीर और आत्मा संतुलित रहते हैं, जिससे जीवन में सफलता और खुशहाली आती है।

अगर आप चाहते हैं कि नए साल 2026 में भगवान की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में आए, तो इन 9 नियमों का पालन जरूर करें। ये नियम न केवल आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे बल्कि आपके मन, विचार और कर्मों को भी सुधारेंगे।