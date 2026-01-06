पिता विलासराव देशमुख को लेकर इमोश्नल हुए रितेश देशमुख, बोले- उनका नाम मिटा नहीं सकते

नारी डेस्क: एक्टर रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र BJP चीफ रवींद्र चव्हाण की उनके स्वर्गीय पिता और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बारे में की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि जो बात मन में बैठ जाती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। सोमवार को लातूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा कि BJP समर्थकों की एनर्जी और कमिटमेंट से इस इलाके में पार्टी की जीत का इशारा मिलता है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व CM विलासराव देशमुख का असर और विरासत अब शहर में कोई ताकत नहीं रखेगी।



रवींद्र चव्हाण ने कहा- "सब लोग हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलें... सही मायने में, आपका जोश देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि यह 100% सच है कि इस शहर से विलासराव देशमुख की यादें मिट जाएंगी, और इसमें कोई शक नहीं है।" चव्हाण की बातों के बाद, रितेश देशमुख ने एक इमोशनल वीडियो स्टेटमेंट में जवाब दिया और कहा- "मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जो लोग लोगों के लिए जिए, उनके नाम उनके दिमाग में बसे हुए हैं। जो लिखा है उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जो लिखा है उसे आप नहीं मिटा सकते।"



चव्हाण के कमेंट्स की कांग्रेस ने भी कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे बयान सत्ता के घमंड और देशमुख की विरासत के बारे में अनदेखी दिखाते हैं। विपक्षी पार्टी ने कहा कि कोई ऐसा सामने नहीं आया जो लातूर से देशमुख की यादें मिटा सके। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता विलासराव देशमुख दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे -- अक्टूबर 1999 से जनवरी 2003 तक और नवंबर 2004 से दिसंबर 2008 तक।