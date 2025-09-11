12 SEPFRIDAY2025 12:58:36 PM
दिमाग खाने वाले कीड़े ने ली 6 लोगों की जान,  इसका अटैक होते ही सीधे हो जाती है मौत

  Edited By vasudha,
  Updated: 11 Sep, 2025 02:10 PM
नारी डेस्क:  केरल में इन दिनों ब्रेन-ईटिंग अमीबा नामक एक घातक बीमारी तेजी से फैल रही है। अब  47 वर्षीय व्यक्ति की इस घातक बीमारी से मृत्यु हो गई। इस बीमारी के चलते एक महीने के अंदर अंदर राज्य में 6 लोगों की मौत हो चुकी है।  यह बीमारी एक दुर्लभ और अक्सर जानलेवा मस्तिष्क संक्रमण है, जो गहन चिकित्सा के बावजूद तेजी से बढ़ रही है। 
 

मरीज पर दवाओं का नहीं होता असर

मलप्पुरम जिले के चेलेम्परा चालिपाराम्बु निवासी शाजी को 9 अगस्त को उनकी हालत बिगड़ने के बाद कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल (केएमसीएच) में भर्ती कराया गया था। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शाजी को लीवर संबंधी बीमारियाँ थीं और इस दौरान निर्धारित दवाओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार रात को मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि संक्रमण के स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है।


10 वर्षीय बच्ची की भी इस बीमारी से हुई मौत


 इस बीच, बुधवार को दो मरीज़ों एक 10 वर्षीय बच्ची और एक महिला - की जांच के बाद मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि केएमसीएच सहित विभिन्न अस्पतालों में एक महीने से अधिक समय से अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कुल 10 मरीज़ों का इलाज चल रहा है, जिनमें से एक मरीज़ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमीबा के स्रोत का पता न लगा पाने के कारण राज्य में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, संक्रमण को नियंत्रित करने के स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयासों में बाधा आ रही है, जहां पिछले एक महीने में तीन महीने के शिशु और नौ साल की बच्ची सहित छह मौतें हुई हैं।
 

क्या है ये बीमारी

लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बीमारी के बारे में निगरानी और जन जागरूकता अभियान तेज़ करने के लिए प्रेरित किया है, जो आमतौर पर जलजनित अमीबा के कारण होती है। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस एक गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है जो एक मुक्त-जीवित अमीबा, जो अक्सर 'नेग्लेरिया फाउलेरी' होता है, के कारण होता है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह जीवाणु दूषित मीठे पानी में तैरने या गोता लगाने पर नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। फिर यह मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे सूजन और ऊतक विनाश होता है।  यह बीमारी संक्रामक नहीं है और दूषित पानी पीने से नहीं फैलती। कुछ विशेषज्ञों ने मामलों में हालिया वृद्धि को जलवायु परिवर्तन और गहन पर्यावरणीय निगरानी से जोड़ा है।

