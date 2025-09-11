पंजाब की मदद को आगे आया रिलायंस परिवार, साफ खाने से लेकर पशु की सुरक्षा तक किए 10 ऐलान

नारी डेस्क: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पंजाब में भीषण बाढ़ से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए एक व्यापक राहत अभियान शुरू किया है, जिसमें दस सूत्री मानवीय योजना पेश की गई है। रिलायंस फाउंडेशन, वंतारा, रिलायंस रिटेल और जियो के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी सहित सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के 10,000 से अधिक परिवारों तक पहुंचना है। इस पहल की घोषणा करते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने ज़रूरत के समय में पंजाब के साथ खड़े रहने की संस्था की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।



साफ खाने और पानी की व्यवस्था

अनंत अंबानी ने कहा- "इस कठिन घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पूरा रिलायंस परिवार उनके साथ खड़ा है - भोजन, पानी, आश्रय किट प्रदान कर रहा है और लोगों व जानवरों दोनों की देखभाल कर रहा है। हम इस कठिन समय में पंजाब के साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" योजना के तहत, सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को सूखा राशन किट वितरित किए गए हैं, जबकि एकल महिलाओं और बुजुर्गों सहित कमजोर परिवारों के लिए वाउचर प्रदान किए गए हैं। सामुदायिक रसोई में खाद्य आपूर्ति की जा रही है, और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल वाटर फिल्टर लगाए गए हैं।



स्वच्छता किट किए जा रहे वितरित

विस्थापित परिवारों की सुरक्षा के लिए तिरपाल, ग्राउंडशीट, मच्छरदानी, रस्सियां और बिस्तर सहित आपातकालीन आश्रय किट प्रदान किए गए हैं। बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जल स्रोतों को कीटाणुरहित किया जा रहा है और स्वच्छता किट वितरित की जा रही हैं। जलभराव के कारण गंभीर संकट में फंसे पशुओं पर तत्काल ध्यान दिया जा रहा है, और दवाइयां, टीके और चारा उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। विस्थापित पशुओं को बचाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है, और बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में मृत पशुओं का सम्मानजनक वैज्ञानिक दाह संस्कार किया जा रहा है।



जानवरों का भी रखा जा रहा ख्याल

रिलायंस की टीमें जिला प्रशासन, पंचायतों और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने और मध्यम अवधि की पुनर्वास गतिविधियों की योजना बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। जियो टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल कर दी है। रिलायंस रिटेल ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रभावित समुदायों के पोषण और स्वच्छता में सहायता के लिए 21 आवश्यक वस्तुओं से युक्त सूखा राशन और स्वच्छता किट भेजे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परोपकारी शाखा, रिलायंस फाउंडेशन, ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पहलों पर केंद्रित है, जिसका भारत के 91,500 गाँवों और शहरी क्षेत्रों में 87 मिलियन से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा है।



