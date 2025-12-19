बेटे के स्कूल फंक्शन में समोसा खाती पकड़ी गई करीना कपूर, इस वीडियो में खुली पोल

नारी डेस्क: एक्ट्रेस करीना कपूर ने फिल्ममेकर करण जौहर को करारा जवाब दिया है, जब फिल्ममेकर ने स्कूल में अपने बेटे के एनुअल डे फंक्शन के दौरान उन्हें 'समोसा' खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। बेबो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में जाकर KJo की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह कुछ खा रहे थे, जो एक रोल जैसा लग रहा था। अपने दोस्त और धर्मा हेड पर अपने बिंदास अंदाज़ में मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसते हुए, करीना ने पोस्ट को कैप्शन दिया- "वह भी खाते हैं", इसके बाद हंसने वाले आंसू और एक लाल दिल वाला इमोजी था।



गुरुवार को, करण ने सोशल मीडिया पर करीना का एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वह मशहूर भारतीय स्नैक का मज़ा ले रही थीं। क्लिप में KJo सभी करीना फैंस से कह रहे थे कि जबकि उन्हें लगता था कि एक्ट्रेस डाइट पर हैं, उन्हें समोसा खाते हुए पकड़ा गया है। करण ने कहा- "स्कूल प्ले में करीना कपूर यह कर रही हैं, समोसा खा रही हैं, आप सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वह डाइट पर हैं, वह यही खा रही हैं - एक बड़ा समोसा!," ।



करण ने मज़ाक में करीना को 'कार्बी डॉल' भी कहा, जो एक समोसे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का ज़िक्र कर रहा था। डायरेक्टर को यह कहते हुए सुना गया- "मुझे तुम पर गर्व है, बेबो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक कार्बी डॉल हो। मुझे यह पसंद है।" हैरान करीना ने बताया कि वह इस समय किसी डाइट पर नहीं हैं। दो दशकों से ज़्यादा समय से BFFs के तौर पर जाने जाने वाले, करीना और करण ने 2001 में रिलीज़ हुई "कभी खुशी कभी गम" में एक साथ काम किया था। KJo द्वारा निर्देशित, यह फैमिली एंटरटेनर यश जौहर द्वारा धर्मा बैनर के तहत प्रोड्यूस किया गया था।

