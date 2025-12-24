25 DECTHURSDAY2025 12:04:32 PM
कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर क्या पाप लगता है? प्रेमानंद महाराज ने दिया स्पष्ट जवाब

  • Updated: 24 Dec, 2025 04:46 PM
 नारी डेस्क: श्रीराधा भक्त प्रेमानंद महाराज रोज़ाना अपने भक्तों के सवालों के जवाब देकर उनकी उलझनें दूर करते हैं। जीवन, धर्म, कर्म और व्यवहार से जुड़े उनके विचार लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। हाल ही में एक भक्त ने उनसे सवाल किया कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना पड़े, तो क्या यह पाप माना जाता है? इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने बहुत ही सरल और स्पष्ट जवाब दिया।

प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी ईमानदार है, कोई अपराध नहीं कर रहा और धर्म के खिलाफ काम नहीं करता, फिर भी उसे केवल अपनी पसंद-नापसंद या सुविधा के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो यह भगवती कानून के अनुसार दोष की श्रेणी में आता है। महाराज ने समझाया कि नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उससे उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। किसी ईमानदार और सच्चे कर्मचारी को बिना ठोस कारण के नौकरी से निकालना उसके जीवन और परिवार को कष्ट देने जैसा है। ऐसी स्थिति में नौकरी से निकालने वाला व्यक्ति स्वयं पाप का भागी बनता है और उसे उस कर्म का फल भोगना पड़ता है।

किन परिस्थितियों में पाप नहीं लगता?

प्रेमानंद महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि हर स्थिति में नौकरी से निकालना पाप नहीं माना जाता। अगर कोई कंपनी या संस्थान घाटे में चल रही है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह सभी कर्मचारियों का पालन-पोषण कर सके, तो मजबूरी में कर्मचारियों की संख्या कम करना पाप नहीं है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी संस्था की क्षमता 500 लोगों की जगह सिर्फ 300 लोगों को रोजगार देने की है, तो ऐसी परिस्थिति अलग मानी जाएगी। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी गंभीर गलती करता है, अनुशासन तोड़ता है या उसका अपराध माफ करने लायक नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी को नौकरी से निकालना भी पाप नहीं माना जाता।

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, किसी ईमानदार और निर्दोष कर्मचारी को बिना उचित कारण नौकरी से निकालना गलत कर्म है। लेकिन आर्थिक मजबूरी या गंभीर गलती की स्थिति में लिया गया निर्णय पाप की श्रेणी में नहीं आता। उनका संदेश यही है कि हर निर्णय संवेदनशीलता, न्याय और मानवता को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।
 

 

