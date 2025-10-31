31 OCTFRIDAY2025 5:10:10 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 31 Oct, 2025 01:59 PM
पति को पत्नी पर था काला जादू का शक, फिर चेहरे पर फेंक दी खौलती...

नारी डेस्क : केरल के कोल्लम जिले के वाइक्कल इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर उबलती हुई मछली करी फेंक दी। वजह जानकर हर कोई दंग है। पति को शक था कि उसकी पत्नी पर काला जादू किया गया है।

घटना कैसे हुई

यह घटना चादयमंगलम थाना क्षेत्र की है। पीड़िता का नाम रेजिला गफूर बताया गया है, जबकि आरोपी पति का नाम सजीर है, जो फिलहाल फरार है। रेजिला ने बताया कि उस दिन सजीर ने उसे बाल खोलकर अपने सामने बैठने को कहा और कहा कि वह उसके बालों में राख लगाए ताकि “बुरी आत्मा” निकल जाए। इसके बाद उसने एक बाबा द्वारा दिया गया लॉकेट पहनाने की कोशिश की। जब पत्नी ने ऐसा करने से मना किया, तो सजीर आग-बबूला हो गया और गुस्से में रसोई में रखी उबलती हुई मछली करी पत्नी के चेहरे पर फेंक दी।

दर्दनाक चिल्लाहट सुनकर दौड़े पड़ोसी

अचानक हुए इस हमले से रेजिला बुरी तरह झुलस गई। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी घर में पहुंचे और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों के अनुसार, रेजिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर जलन है, लेकिन उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

पत्नी पर किसी अदृश्य शक्ति का असर है

पुलिस जांच में सामने आया कि सजीर को लंबे समय से भ्रम था कि उसकी पत्नी किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। वह उसके हर व्यवहार को काला जादू से जोड़ता था और कई बार उस पर हाथ भी उठाता था। बताया गया है कि कुछ महीने पहले भी रेजिला ने इस बारे में पुलिस में शिकायत की थी, मगर उस समय पुलिस ने केवल चेतावनी देकर मामला शांत करा दिया था।

झाड़-फूंक करने वाले बाबा के पास जाता था आरोपी

स्थानीय लोगों के अनुसार, सजीर इलाके के एक तथाकथित “उस्ताद” के संपर्क में था, जो झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र करने का दावा करता था। उसी की बातों में आकर वह पत्नी को राख लगाने, लॉकेट पहनाने और ताबीज बांधने पर जोर देता था। बता दें की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है, जो किसी को खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। फिलहाल आरोपी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जांच जारी है।
 

