अजीब डांस करने पर ट्रोल हुई  Bigg Boss विनर गौरव खन्ना की पत्नी, अब एक्टर ने दी सफाई

  • Updated: 26 Dec, 2025 02:10 PM
नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला को हाल ही में एक पार्टी में डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। अब गौरव ने उनका बचाव करते हुए कहा है कि वह बस टीम के साथ उनकी सफलता का जश्न मना रही थीं।  हंगामा स्टूडियो के साथ एक साक्षात्कार के दौरान गौरव ने अपनी पत्नी को एक डांस वीडियो के लिए ट्रोल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। 

 गौरव ने बताया कि प्रचारक द्वारा आयोजित एक सफल पार्टी में उन्होंने भाग लिया था, जहां उन्हें टीम के कुछ सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताते और नृत्य करते देखा गया था। हालांकि, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने जल्द ही उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। गौरव ने कहा- "सबसे पहले मैं सभी को यह बताना चाहूंगा कि आकांक्षा जिन लड़कियों के साथ डांस कर रही थी, वे मेरे प्रचारक की टीम के सदस्य थे, जिन्होंने उस समय कड़ी मेहनत की थी जब मैं बिग बॉस 19 के घर के अंदर था। यह उनकी सफलता की पार्टी थी और हम उनके जश्न का हिस्सा बनने के लिए वहां थे। 

गौरव ने आगे कहा-   "चूंकि मुझे डांस करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी आकांक्षा को लगा कि उसे भी उनके साथ शामिल होना चाहिए और इस पल को बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि यह हर किसी की जीत थी।" उन्होंने आगे कहा- "उनमें से बहुतों को यह भी नहीं पता कि वह किसके साथ डांस कर रही थी। मैं बस पीछे खड़ा रहा और उसे इसका आनंद लेने दिया क्योंकि आखिरकार यह मेरी टीम की जीत थी। वे वे लोग थे जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे लिए कड़ी मेहनत की और वे भी आनंद लेने के हकदार हैं। जहां तक ​​ट्रोल्स का सवाल है, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता क्योंकि मैं समझता हूं कि वे किसी के प्रशंसक हैं। वे कुछ एजेंडे के साथ भी काम करते हैं जो इस जोड़े को नीचे लाएंगे। ताकि हमारी पसंदीदा सेलिब्रिटी बेहतर दिखें।"

गौरव ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बहिर्मुखी हैं और वह उनकी इस खूबी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के गृहनगर, कानपुर में आयोजित तीन दिवसीय भव्य विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंध गए।

