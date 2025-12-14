17 DECWEDNESDAY2025 6:30:00 PM
प्यार में पागल एक्ट्रेस ने लिया था काले जादू का सहारा, पर प्यार हुआ...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Dec, 2025 06:34 PM
नारी डेस्क : छोटे पर्दे की दुनिया में अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आ रहा है, जिसने कभी फैंस को भी हैरान कर दिया था। इस अभिनेत्री ने खुद स्वीकार किया था कि अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का सहारा लिया था।

जब प्यार के लिए अपनाया तंत्र-मंत्र

ब्लैक मैजिक और टोना-टोटका जैसे विषय आमतौर पर आम लोगों की कहानियों तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जब किसी सेलिब्रिटी का नाम इससे जुड़ जाए तो चर्चा तेज हो जाती है। टीवी इंडस्ट्री की यह जानी-मानी अदाकारा अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक दर्दनाक ब्रेकअप से गुजर रही थीं। प्यार में इस कदर डूबी हुई थीं कि उसे वापस पाने के लिए उन्होंने तंत्र-मंत्र तक का सहारा ले लिया।

PunjabKesari

कौन है यह टीवी की नंबर-1 एक्ट्रेस?

हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ‘ये हैं मोहब्बतें’ में ईशिता का यादगार किरदार निभाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी की। दिव्यांका ने अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय के दम पर लंबे समय तक टीवी की नंबर-1 एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम रखा। 14 दिसंबर को दिव्यांका त्रिपाठी अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं।

खुद किया था ब्लैक मैजिक का खुलासा

दिव्यांका त्रिपाठी ने यह चौंकाने वाला खुलासा राजीव खंडेलवाल के टॉक शो में किया था। उन्होंने बताया कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वह मानसिक रूप से बेहद टूट गई थीं। उसी दौर में उन्होंने अपने पुराने प्यार को वापस लाने के लिए टोना-टोटका और काले जादू जैसे तरीकों को आजमाया।

PunjabKesari

शरद मल्होत्रा से था लंबा रिश्ता

दिव्यांका का नाम टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ जुड़ा था। दोनों का रिश्ता करीब 8 साल तक चला, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। इस अलगाव ने दिव्यांका को अंदर से झकझोर दिया था और इसी भावनात्मक कमजोरी में उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। हालांकि वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। कुछ साल बाद दिव्यांका की जिंदगी में टीवी अभिनेता विवेक दहिया की एंट्री हुई। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदली और फिर साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली। आज दिव्यांका और विवेक टीवी इंडस्ट्री के सबसे खुशहाल और पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं।

