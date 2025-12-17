17 DECWEDNESDAY2025 6:38:00 PM
बुर्का न पहनने पर सनकी आदमी ने पत्नी और दो बेटियों की कर  दी हत्या, फिर घर में ही दफनाए शव

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Dec, 2025 10:49 AM
नारी डेस्क:  एक आदमी ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी और उनके शवों को उत्तर प्रदेश के शामली में सात फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया। आरोपी की पहचान फारूक के रूप में हुई है, जो कांधला पुलिस स्टेशन इलाके के गढ़ी गांव का रहने वाला है और फिलहाल पुलिस हिरासत में है। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय ताहिरा, आफरीन (14 साल) और सेहरीम (7 साल) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि फारूक और ताहिरा के तीन और बच्चे हैं।


बुर्का ना पहनने से नाराज था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, उसने यह जघन्य अपराध इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी बिना बुर्का पहने अपने ससुराल से मायके चली गई थी। फारूक और ताहिरा के बीच कई महीनों से रिश्ते अच्छे नहीं थे और वे अक्सर झगड़ते थे। फारूक और उसके माता-पिता, दाऊद और असगरी, कई महीनों से एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और अलग-अलग घरों में रहते थे। पिछले छह दिनों से ताहिरा, आफरीन और सेहरीम घर से लापता थीं। जब दाऊद ने फारूक से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसने उन्हें शामली में एक किराए के घर में रखा है। जब उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उसने मंगलवार शाम को पुलिस को मामले की सूचना दी।


पत्नी और बेटी पर बरसाई गोलियां

पूछताछ के दौरान, फारूक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जब उसकी पत्नी बिना बुर्का पहने अपने माता-पिता के घर गई तो उसे गुस्सा आ गया और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी।  पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 9-10 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी को चाय के लिए जगाया। बच्चे सो रहे थे, और उसकी पत्नी उसे चाय बनाने के लिए बाहर आई। फारूक पहले ही बंदूक ले आया था और उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। उसने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, जबकि दूसरी बेटी का गला घोंट दिया। उसने अपनी पत्नी और बेटियों को अपने घर के आंगन में सात फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया था, जिसे उसने इसी मकसद से खोदा था, और फिर उसे ईंटों के फर्श से ढक दिया था। पुलिस ने उस जगह की खुदाई की, शवों को बरामद किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

