​ आलिया भट्ट बनीं 'कॉपी कैट', 32 साल पुरानी ड्रेस में छाया ब्लैक जादू

नारी डेस्क: बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट हमेशा अपने स्टाइल और लुक्स से सबका दिल जीत लेती हैं। वह चाहे साड़ी में देसी लुक दिखाएं या वेस्टर्न आउटफिट में ग्लैमरस नजर आएं, उनका अंदाज हमेशा आकर्षक रहता है। अब उनका लेटेस्ट लुक फिर से फैशन जगत में चर्चा का विषय बन गया है।

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स पर आलिया का स्टाइल

हाल ही में आलिया फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में पहुंचीं। हालांकि उन्होंने बाकी सितारों से लेट एंट्री ली, लेकिन रेड कार्पेट पर आते ही उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आलिया ने 32 साल पुरानी विंटेज ड्रेस पहनकर ब्लैक जादू चला दिया। यह वही ड्रेस थी जिसे 1993 में अमेरिकन सुपर मॉडल सिंडी क्रॉफर्ड ने एवार्ड्स के रेड कार्पेट पर पहना था।

रिया कपूर ने स्टाइल किया विंटेज लुक

आलिया के इस स्टाइल को उनके फैशन गुरु रिया कपूर ने डिजाइन किया। रिया ने उनके लिए Hervé Léger की 1993 की विंटेज ड्रेस चुनी। पहले इसे कई हसीनाओं ने अलग-अलग अंदाज में पहना, लेकिन आलिया ने इसे इतनी खूबसूरती और ग्लैमरस तरीके से स्टाइल किया कि उनका लुक सुपरहिट साबित हुआ।

ड्रेस की खासियत

आलिया की ड्रेस ब्लैक बैंडेज स्टाइल की थी। यह डिज़ाइन पट्टियों से बनी होती है और पूरी ड्रेस पर छोटे-छोटे स्ट्रिप्स हैं। ड्रेस फिगर-हगिंग है और उनके कर्व्स को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट करती है।

नेकलाइन: आई-कैचिंग प्लंजिंग स्वीटहार्ट

शोल्डर: ब्रॉड हॉल्टर स्ट्रैप

बैक डिजाइन: बैकलेस और सेंटर स्लिट कट, जिससे चलने में आसानी रहती है

जूलरी और एक्सेसरीज

आलिया ने इस लुक को डायमंड जूलरी के साथ परफेक्ट बनाया। उन्होंने डायमंड स्टडेड चोकर और स्टेटमेंट रिंग पहनी। इसके साथ उन्होंने ब्लैक हील्स पहनकर लुक को कंप्लीट किया।

हेयर और मेकअप

अपने बालों और मेकअप में आलिया ने एक्स्ट्रा ग्लैमर नहीं जोड़ा। उन्होंने सेंटर पार्टीशन के साथ ट्विस्टेड मैसी बन बनाकर बाल स्टाइल किए। रोज़ी पिंक लिप्स और शिमरी पिंकिश टिंटेड आईशैडो के साथ ब्लश्ड चीक्स और हाइलाइटर से अपने फीचर्स को और निखारा।

आलिया भट्ट ने इस विंटेज ब्लैक ड्रेस में हेड टू टो परफेक्ट लुक पेश करके यह साबित कर दिया कि फैशन और ग्लैमर में उनका कोई मुकाबला नहीं।