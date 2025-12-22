23 DECTUESDAY2025 11:06:42 AM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Dec, 2025 02:21 PM
तारा सुतारिया की क्रिसमस पार्टी में छाया जादू, घर की सजावट बनी सबकी पसंद

नारी डेस्क:  एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने हाल ही में अपने घर पर एक शानदार प्री-क्रिसमस पार्टी होस्ट की। उनकी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग उनके घर की सजावट से प्रेरणा ले रहे हैं। अगर आप भी इस साल अपने घर को मैजिकल विंटर वंडरलैंड जैसा बनाना चाहते हैं, तो तारा के डेकोर आइडियाज आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे।

पार्टी का खास आकर्षण

दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्रिसमस पार्टी करना आम बात है, लेकिन इस बार तारा की पार्टी ने सबका ध्यान खींचा। सिर्फ फिल्मी सितारों की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उनके घर की सजावट ने भी सभी का दिल जीत लिया। घर को तारा ने परियों की कहानी जैसा सजाया था जहां चारों तरफ जगमगाती रोशनी, फूल और फेस्टिव डेकोर नजर आ रहा था।

डेकोर में सादगी के साथ रॉयल टच

तारा ने सजावट में सादगी के साथ रॉयल्टी का तड़का लगाया। चमकते झूमर, ढेरों मोमबत्तियां और खास तरीके से सजाई गई डाइनिंग टेबल ने पार्टी को और खूबसूरत बना दिया। तारा ने खुद बताया कि उन्होंने इस सजावट और खाने के लिए काफी मेहनत की थी।

वार्म और ड्रीमय लाइटिंग

तारा की सजावट की सबसे बड़ी खासियत थी लाइटिंग। उन्होंने घर में सिर्फ चमकदार लाइट्स का ही नहीं, बल्कि वार्म ग्लो देने वाली रोशनी का इस्तेमाल किया। आप भी अपने घर के कोनों में झूमर, फेयरी लाइट्स और मोमबत्तियां लगाकर इसी तरह का कोज़ी और जादुई एहसास दे सकते हैं।

लाल फूलों का क्लासिक टच

क्रिसमस सजावट में लाल और हरा रंग बहुत खास होते हैं। तारा ने अपने घर में ताजे लाल फूल जैसे गुलाब और पॉइन्सेटिया का इस्तेमाल किया। डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पर ये फूल साधारण कमरे को भी रॉयल लुक दे देते हैं।

विंटेज क्रॉकरी और टेबल सेटिंग

पार्टी की खासियत में विंटेज क्रॉकरी भी शामिल थी। तारा ने देश भर से खास प्लेट्स, चम्मच और ग्लास इकट्ठा किए। डाइनिंग टेबल पर सुंदर कपड़ा बिछाकर छोटे सजावटी सामान रखने से टेबल सेटिंग और भी आकर्षक लगती है।

ट्रेडिशनल क्रिसमस ट्री

क्रिसमस ट्री के बिना सजावट अधूरी होती है। तारा ने बड़े और घने क्रिसमस ट्री लगाए, जिन्हें छोटे-छोटे ऑर्नामेंट्स, रिबन और लाइट्स से सजाया गया। लिविंग रूम के एक कोने में ट्री सजाकर उसके नीचे गिफ्ट बॉक्स रखने से डेकोर पूरा हुआ।

फेस्टिव टेबल और खाना

तारा की पार्टी में खाना भी सजावट का हिस्सा था। उन्होंने रोस्टेड टर्की, ब्राउनी, पाई और केक को बेहद सुंदर तरीके से सजाया, जिससे यह डेकोर का फोकस पॉइंट बन गया। आप भी अपनी डाइनिंग टेबल पर केक स्टैंड और रंग-बिरंगी मिठाइयों का इस्तेमाल करके फेस्टिव स्प्रेड तैयार कर सकते हैं।

तारा सुतारिया की ये क्रिसमस पार्टी दिखाती है कि छोटे से छोटे घर को भी कम मेहनत और बजट में शानदार और फिल्मी लुक दिया जा सकता है।  

