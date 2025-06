जगन्नाथ रथ यात्रा में मची भगदड़, DJ  की तेज आवाज से बेकाबू हाथी दौड़े इधर- उधर

नारी डेस्क: भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथयात्रा शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़े। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय ने शहर के जमालपुर क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकाला। हालांकि यात्रा शुरू होने के कुछ देर बाद ही हाथी के बेकाबू होने के चलते भगदड़ मच गई।

Watch | Three elephants in Ahmedabad Rath Yatra procession went out of control and started running in the Khadia area of the city. pic.twitter.com/iqNGRjROVo