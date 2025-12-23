नसों तक में होता था तेज दर्द,ट्रीटमेंट के समय को याद कर छलका Hina Khan का दर्द

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान झेले दर्द और मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है। हिना बीते कुछ समय से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं और लगातार इलाज करवा रही थीं। इस दौरान वह एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट ‘ऑल अबाउट हर’ में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी कैंसर जर्नी से जुड़े अनुभव साझा किए।

कीमोथेरेपी के दौरान बहुत दर्द होता था

पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान हिना ने बताया कि कीमोथेरेपी का दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने कहा, “कीमोथेरेपी के दौरान अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते थे। हर सेशन एक अलग अनुभव होता था। मैं हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी करवाती थी और पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शरीर टूट गया हो। नसों में भी तेज दर्द होता था। वह समय बहुत तकलीफ भरा था।”

इलाज के बाद के दिन थोड़े बेहतर होते थे

हिना ने आगे बताया कि कीमोथेरेपी के बाद के अगले दो हफ्ते उनके लिए थोड़े राहत भरे होते थे। उन्होंने कहा, “उस दौरान मैं अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करती थी। ट्रैवल करती थी, दोस्तों और परिवार से मिलती थी और उनके साथ वक्त बिताती थी। ये पल मुझे ताकत देते थे।”

इलाज का समय था बेहद चुनौतीपूर्ण

हिना ने यह भी बताया कि कीमोथेरेपी के बीच मरीज को कुछ समय दिया जाता है ताकि शरीर रिकवर कर सके। यह समय मरीज की हालत और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, “मेरे केस में हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी होती थी और पहले हफ्ते में दर्द बहुत ज्यादा होता था। इस मुश्किल समय में खुद को मजबूत बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज था।”

पॉजिटिव रहने की दी सलाह

बातचीत के अंत में हिना खान ने मुश्किल हालात में पॉजिटिव रहने की अहमियत बताई। उन्होंने कहा, “जिंदगी का नजरिया बहुत मायने रखता है। जब जिंदगी के एक हिस्से में मुश्किल हो, तो बाकी समय को अच्छे से जियो। लोग अक्सर बीमारी या बड़े चैलेंज के बाद सोच लेते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद महसूस किया है कि मुश्किल दौर में भी अच्छे दिन आते हैं। परिवार और दोस्तों का प्यार आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है।”

हिना खान की यह जर्नी कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने दर्द और संघर्ष के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और दूसरों को भी मुश्किल वक्त में उम्मीद और सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश दिया।

