गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैराल, अबकी बार इतने दिन रहेंगे जेल से बाहर

नारी डेस्क: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में सज़ा काट रहे हैं, उन्हें एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है। यह राम रहीम के लिए अस्थायी रिहाई की श्रृंखला में नवीनतम है। उन्हें पिछले साल अगस्त में 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जिसके बाद जनवरी में 30 दिन की पैरोल, अप्रैल में 21 दिन की फरलो और दिल्ली विधानसभा चुनावों के समय कई अन्य रिहाई मिली थी।



15वीं बार जेल से बाहर आ रहे हैं राम रहीम

नवीनतम 40 दिन की पैरोल के साथ, राम रहीम अब अपनी सज़ा के बाद से 15वीं बार जेल से बाहर निकलेंगे। अपनी पिछली पैरोल के दौरान, जिसमें 21 दिन और 40 दिन की रिहाई शामिल है, राम रहीम सिरसा डेरा (आश्रम) में रुके थे। इस बार भी, पैरोल पर रिहा होने के बाद उनके सिरसा डेरा में रहने की उम्मीद है। एक सीबीआई अदालत ने राम रहीम को अपनी महिला अनुयायियों से जुड़े दो बलात्कार मामलों में से प्रत्येक में 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी, जो कुल मिलाकर 20 साल की सज़ा थी।इसके बाद, सीबीआई अदालत ने उन्हें पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में, साथ ही डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।



डेरा के आश्रम में रुकते हैं राम रहीम

2019 में, राम रहीम को तीन अन्य लोगों के साथ पत्रकार छत्रपति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, यह अपराध 16 साल से भी पहले हुआ था। 2017 में अपनी सज़ा के बाद से, राम रहीम को 14 बार जेल से रिहा किया गया है। इनमें से अधिकांश अवसरों पर, वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में डेरा के आश्रम में रुके थे। डेरा सच्चा सौदा, जिसका मुख्यालय सिरसा में है, के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। हरियाणा में, इस संगठन का सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार जैसे जिलों में काफी प्रभाव है।



सरकार ने पैराे को ठहराया सही

राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर कई तरफ से आलोचना हुई है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले पर हरियाणा सरकार से सवाल उठाए हैं। पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी आपत्ति जताते हुए कहा है कि राम रहीम "कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक पक्का अपराधी है" और उसे बार-बार रिहा करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के सामने अपने फैसले का बचाव किया है, और एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राम रहीम पक्के अपराधी की कैटेगरी में नहीं आता है और उसे अच्छे व्यवहार वाला कैदी माना जाता है। जेल नियमों के अनुसार, अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को पैरोल या फरलो का हक होता है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, एक कैदी को एक साल में 90 दिनों तक की पैरोल दी जा सकती है, जिसका हवाला राज्य सरकार ने राम रहीम को दी गई बार-बार की पैरोल को सही ठहराते हुए दिया है।

