पार्टनर के झूठ को कैसे पहचानें? ये 5 बातें खोल देंगी सच्चाई

नारी डेस्क : जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही आपसे नजरें चुराने लगे, दूरी बनाने के बहाने ढूंढे या उसकी बातों में आपको बार-बार झूठ की झलक दिखने लगे, तो यह दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब यही भरोसा डगमगाने लगे, तो मन में कई सवाल उठने लगते हैं।

अक्सर लोग प्यार और भरोसे की वजह से यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका पार्टनर झूठ बोल सकता है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार, झूठ ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। शरीर की भाषा (Body Language) और व्यवहार में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव बहुत कुछ बयां कर देते हैं। अगर आपको भी शक होने लगा है, तो इन 5 संकेतों पर जरूर ध्यान दें।

आंखों में आंखें डालकर बात न करना

झूठ बोलते समय व्यक्ति अक्सर सामने वाले की आंखों में देखने से बचता है। नजरें चुराना, इधर-उधर देखना या बार-बार पलकें झपकाना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह सच छुपाने की कोशिश कर रहा है।

वही सवाल बार-बार दोहराना

जब आप कोई सीधा सवाल पूछते हैं और सामने वाला जवाब देने से पहले वही सवाल दोहराने लगे, तो यह समय खरीदने की कोशिश हो सकती है। जैसे “क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं वहां गया था या नहीं?” यह हिचकिचाहट अक्सर झूठ गढ़ने का संकेत होती है।

शरीर की भाषा में अचानक बदलाव

झूठ बोलते समय इंसान असहज महसूस करता है। बार-बार नाक छूना, गर्दन खुजलाना, मुंह ढकना, हाथ-पैर हिलाना या बैठे-बैठे बेचैन होना—ये सभी संकेत बताते हैं कि वह तनाव में है और कुछ छुपा रहा है।

जरूरत से ज्यादा सफाई देना

अगर कोई व्यक्ति सीधा जवाब देने के बजाय बेवजह लंबी-लंबी बातें करने लगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। झूठ को सच साबित करने के लिए लोग अक्सर झूठी कहानियां गढ़ लेते हैं।

फोन को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्कता

अगर आपका पार्टनर अचानक फोन का पासवर्ड बदल ले, आपके सामने फोन छुपाने लगे, कॉल आने पर दूर चला जाए या फोन आपको हाथ लगाने न दे, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है।

ऐसे में कैसे रिएक्ट करें?

इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि सामने वाला निश्चित रूप से झूठ ही बोल रहा है। सिर्फ शक के आधार पर झगड़ा करना रिश्ते को और नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर है कि आप शांति से बैठकर खुलकर बात करें। अपनी भावनाएं और परेशानियां शेयर करें, ताकि रिश्ते में झूठ की जगह ईमानदारी और भरोसा बना रहे।

