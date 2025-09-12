चीज बर्गर और फ्राइज खाने वालों के लिए बड़ी खबर, 4 दिन में ही आपका दिमाग हो जाएगा खोखला

नारी डेस्क: क्या आपको चीजबर्गर और फ्राइज खाने का शौक है? सावधान रहें एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि लगातार जंक फूड खाने से दिमाग में हिप्पोकैम्पस (जो मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है) पर असर पड़ता है। सिर्फ चार दिन तक जंक फूड लेने से ही दिमाग की कॉग्निटिव स्किल्स (जैसे ध्यान लगाना, जल्दी निर्णय लेना, सीखना और याद रखना) कमज़ोर होने लगती हैं।



याददाश्त होने लगती है कमजोर

अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय (यूएनसी) द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जंक फ़ूड वजन बढ़ने या मधुमेह होने से बहुत पहले ही मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। ज्यादा शुगर और अनहेल्दी फैट दिमागी कोशिकाओं में सूजन (inflammation) पैदा करते हैं, जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। इससे ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इंसान छोटी-छोटी बातें भूलना शुरू कर देता है। जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन आ जाता है। सीखने और नई चीजें याद रखने की क्षमता कमजोर होने लगती है।



हिप्पोकैम्पस क्या है?

हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) हमारे दिमाग़ का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ब्रेन के टेम्पोरल लोब (कान के पास वाला हिस्सा) में स्थित होता है। यह नई यादें बनाने और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने में मदद करता है। नई चीजें समझने और सीखने की क्षमता इसी पर निर्भर करती है। यह लिंबिक सिस्टम का हिस्सा है, जो हमारी भावनाओं और व्यवहार पर असर डालता है।



दिमाग को हेल्दी रखने के लिए

-जंक फूड की जगह फल, सब्ज़िया, नट्स और होल ग्रेन लें।

-रोज़ाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें।

-नींद पूरी लें और पानी खूब पिएं।

-हफ्ते में केवल कभी-कभी ही जंक फूड खाएं, रोज़ाना नहीं।

