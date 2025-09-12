37 साल के इस टॉप एक्टर और सिंगर की बिल्डिंग से गिरकर मौत, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

नारी डेस्क: चीनी मनोरंजन दुनिया के चर्चित अभिनेता और गायक एलन यू मेंगलोंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 11 सितंबर को एक इमारत से गिरने से निधन हो गया, वह वह 37 वर्ष के थे। एक्टर की प्रबंधन टीम ने वीबो पर एक बयान के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की कि उनकी मृत्यु गिरकर हुई। पुलिस ने किसी भी आपराधिक संलिप्तता से इनकार किया है।



फैन आए सदमे में

एक्टर के निधन की खबर से प्रशंसकों और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है। यू मेंगलोंग की मैनेजमेंट टीम ने बयान जारी करते हुए कहा- 'बेहद दुख के साथ हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हमारे प्रिय मेंगलोंग का निधन हो गया है, पुलिस ने घटना की जांच की और किसी भी तरह की आपराधिक साजिश की संभावना से इनकार किया है., हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके करीबियों को ताकत मिले'।



5वीं मंज़िल से गिरे एक्टर

बताया गया कि 9 सितंबर की रात यू अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे, करीब 2 बजे वो सोने के लिए अपने कमरे में गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुबह जब दोस्त घर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यू वहां नहीं थे। नीचे जाकर पता चला कि वह इमारत से गिर चुके हैं। दावा किया गया कि इमारत की 5वीं मंज़िल की खिड़की टूटी हुई मिली थी. बताया गया कि वह उसी मंज़िल से गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।



2007 में यू ने की थी फिल्मी करियर की शुरुआत

यू मेंगलोंग ने 2007 में टैलेंट रियलिटी शो 'माई शो, माई स्टाइल' में भाग लेकर अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने लघु फिल्म 'द लिटिल प्रिंस' (2011) से अभिनय की शुरुआत की। इन वर्षों में, यू कई चीनी नाटकों में दिखाई दिए, जिनमें 'गो प्रिंसेस गो', 'लव गेम इन ईस्टर्न फैंटेसी', 'फ्यूड' और 'इटर्नल लव' शामिल हैं। उन्होंने कई संगीत प्रोजेक्ट भी जारी किए हैं। उन्होंने 'द मून ब्राइटन्स फॉर यू' में 'लिन फैंग' जैसी प्रभावशाली भूमिकाओं से अपने करियर को और मजबूत किया। अभिनय के अलावा, यू ने एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में भी काम किया।

