कान के अंदर की गंदगी कैसे साफ करें? इन आसान तरीकों से हटाएं Ear Wax

नारी डेस्क : शरीर को साफ रखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम खुद को स्वस्थ रख पाते हैं। हमारे शरीर का एक अहम अंग कान भी है, जिसमें धूल-मिट्टी और गंदगी के कारण मैल जमा हो जाती है। इसलिए कानों की सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि, कान के अंदर जमी वैक्स (Ear Wax) को खुरचकर निकालना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह वैक्स कान की प्राकृतिक सुरक्षा करती है। लेकिन जब वैक्स जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए और बाहर से गंदगी दिखाई देने लगे, तब हल्की और ध्यान से सफाई करना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कान की गंदगी साफ करने के आसान तरीके।

गुनगुने तेल से करें सफाई

कान की वैक्स को नरम करने के लिए तेल सबसे असरदार उपाय माना जाता है।

कैसे करें इस्तेमाल

नारियल तेल, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल हल्का गुनगुना करें

2–3 बूंदें कान में डालें

10–15 मिनट बाद साफ टिशू या कपड़े से बाहर की गंदगी पोंछ लें

इससे कान की जमी वैक्स धीरे-धीरे बाहर आ जाती है।

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का सही तरीका

अगर कान में ज्यादा वैक्स जमी हो, तो यह तरीका मददगार हो सकता है।

कैसे इस्तेमाल करें

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं।

इसकी 2–3 बूंदें कान में डालें।

सिर को हल्का झुकाएं।

कुछ देर बाद टिशू से कान साफ करें।

नमक वाले गुनगुने पानी से सफाई

यह तरीका कान की हल्की गंदगी निकालने में सहायक होता है।

कैसे इस्तेमाल करें

आधा चम्मच नमक गुनगुने पानी में मिलाएं

रुई को इस पानी में भिगोएं

रुई को हल्के से कान के बाहर रखें

कुछ देर बाद निकाल लें

इससे कान की गंदगी बाहर निकलने में मदद मिलती है।

सेब के सिरके से कान की सफाई

सेब का सिरका बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है।

कैसे इस्तेमाल करें

सेब के सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं

2–3 बूंदें कान में डालें

कुछ मिनट बाद टिशू या रुई से साफ करें।

कान साफ करने ले पहले इन बातों का रखें ध्यान

कान के अंदर पिन, माचिस की तीली या कॉटन बड्स न डालें।

वैक्स को खुरचकर निकालने की कोशिश न करें।

ज्यादा जोर से कान साफ करने से ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है।

अगर आपको कान में दर्द, लगातार खुजली, सुनाई कम देना या बार-बार कान में वैक्स जमने की समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें। कान की सफाई जरूरी है, लेकिन सही और सुरक्षित तरीके से। घरेलू उपाय हल्की गंदगी के लिए ठीक हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे बेहतर है।