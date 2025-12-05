T-Series के मालिक से अलग हो रहीं Divya Khosla? Actress ने कहा मेरा तलाक...

नारी डेस्क : टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार और उनकी पत्नी, अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार, अक्सर अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा में रहते हैं। हाल ही में दिव्या ने पहली बार खुलकर अपने तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया है। साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर और इंडस्ट्री के अनुभव पर भी बेबाकी से बात की।

एक्टिंग करियर पर दिव्या का बड़ा बयान

दिव्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड में काम करना आसान नहीं है, क्योंकि यह “मगरमच्छों से भरी इंडस्ट्री” है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि आपको खुद के साथ सच्चा रहना चाहिए। मैं कभी भी काम के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचूंगी। अगर कुछ अच्छा काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। दिव्या की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘एक चतुर नार’ भले बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा पाई, लेकिन उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। क्रिटिक्स ने माना कि इस फिल्म में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा।

तलाक की खबरों पर क्या बोलीं दिव्या?

दिव्या खोसला कुमार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से तलाक की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा फिलहाल तो मेरा तलाक नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया जरूर मेरा तलाक करा देगी। यह पहला मौका है जब दिव्या ने इन खबरों पर सीधा रिएक्शन दिया है। दिव्या और भूषण कुमार की शादी साल 2005 में हुई थी। भूषण कुमार टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं।

दिव्या का बॉलीवुड सफर

दिव्या ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में फिल्म ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ से की थी, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था। हाल ही में रिलीज उनकी फिल्म ‘एक चतुर नार’ में उन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म में दिव्या ने एक चतुर और चालाक लड़की का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।