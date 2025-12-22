23 DECTUESDAY2025 11:07:35 AM
Nari

पूजा में कौन सी सामग्री दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी नहीं? जानें यहां

  • Edited By Monika,
  • Updated: 22 Dec, 2025 07:11 PM
पूजा में कौन सी सामग्री दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी नहीं? जानें यहां

नारी डेस्क : पूजा-पाठ में शुद्धता और नियमों का विशेष महत्व है। दीप, घी, फूल, चंदन जैसी कई सामग्रियों का उपयोग पूजा में किया जाता है। लेकिन अक्सर मन में सवाल उठता है कि पूजा के बाद बची सामग्री को क्या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।

पूजा में सामग्रियों के नियम

पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के कुछ नियम होते हैं। पूजा के दौरान हम देवी-देवताओं को घी, फूल, चंदन, जनेऊ, सुपारी जैसी कई चीजें अर्पित करते हैं। पूजा के बाद इन सामग्रियों में से कुछ दोबारा उपयोग योग्य होती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी शुद्धता और पवित्रता समाप्त हो जाती है।

PunjabKesari

दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली चीजें

धातु के पात्र: चांदी, पीतल, तांबे आदि के पात्र
स्थायी वस्तुएं: मूर्ति, घंटी, शंख, आसन
मंत्र जाप की माला

PunjabKesari

दोबारा इस्तेमाल नहीं करने वाली चीजें

पूजा में कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार अर्पित करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे भोग, जल, फूल-माला, चंदन, कुमकुम, धूप-दीप, नारियल, अक्षत और जलाए हुए दीपक का बचा तेल या घी। इनका दोबारा उपयोग करने से शुद्धता और पवित्रता नष्ट हो जाती है, इसलिए हमेशा नई और साफ सामग्री का ही प्रयोग करें।

PunjabKesari

विशेष सामग्री का नियम

तुलसी की पत्तियां: भगवान को अर्पित करने के बाद भी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि तुलसी कभी अपवित्र या बासी नहीं होती।
बेलपत्र: अर्पित करने के बाद धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे कि बेलपत्र खंडित, कटा-फटा या दागदार न हो। शिवपुराण के अनुसार बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता।

यें भी पढ़ें : मुस्लिम शख्स ने बनाई अनोखी Painting: हकीकत में राम और आईने में हनुमान, Video देख हो जाएंगे हैरान

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it