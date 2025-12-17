त्वचा पर काले धब्बे दिखें तो नज़रअंदाज़ न करें, जानें कब हो जाएं सतर्क

नारी डेस्क: डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में शोध में पता चला है कि अगर आपकी त्वचा पर कुछ बदलाव दिखाई दें, तो इसका डायबिटीज-2 से संबंध हो सकता है। खासकर स्किन फोल्ड्स यानी त्वचा की सिलवटों का काला पड़ना इसके संकेत हो सकते हैं।

त्वचा का काला पड़ना (Skin Folds)

एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स (Acanthosis Nigricans) नामक स्थिति में त्वचा की सिलवटों और कुछ क्षेत्रों का रंग गहरा हो जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे लोगों में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा उन लोगों की तुलना में दोगुना होता है, जिनमें यह समस्या नहीं होती। यह मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है।

रिसर्च में क्या मिला

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डेटा के अनुसार, गर्दन के आसपास एएन (Acanthosis Nigricans) की गंभीरता सीधे फास्टिंग इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी होती है। इसलिए डॉक्टर ऐसे लोगों को ब्लड शुगर और इंसुलिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं।हालांकि, हमेशा त्वचा का काला पड़ना डायबिटीज का संकेत नहीं होता। कुछ मामलों में यह विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकता है।

बी12 की कमी और त्वचा

विटामिन B12 की कमी से चेहरे, हथेलियों और सिलवटों में हाइपरपिगमेंटेशन यानी त्वचा का गहरा रंग दिखाई दे सकता है। इसके साथ थकान, हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट, जीभ में दर्द और त्वचा का पीला पड़ना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्लांट-बेस्ड डाइट लेता हो या पाचन संबंधी समस्या हो, तो डॉक्टर आम तौर पर बी12 का लेवल चेक करवाते हैं।

फ्रिक्शन या दबाव से कालापन

कभी-कभी कोहनी, घुटनों या अन्य हिस्सों का काला पड़ना लगातार रगड़ या दबाव की वजह से भी होता है। लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठना या कोहनी/घुटनों पर दबाव डालना मेलानिन उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे त्वचा मोटी और रूखी हो जाती है।

एक्सपर्ट की सलाह

ऐसे कालापन वाले हिस्सों पर लैक्टिक एसिड और यूरिया युक्त क्रीम का उपयोग करने से त्वचा हल्की हो सकती है। मॉइश्चराइजिंग जरूरी है और लगातार दबाव से बचना चाहिए। एक्जिमा, सोरायसिस या अन्य त्वचा की सूजन वाली बीमारियों के बाद भी कालापन रह सकता है। इसे पोस्ट-इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं।

डॉक्टर से कब मिलें

यदि त्वचा का कालापन तेजी से फैल रहा हो, खुजलीदार या बहुत मोटा हो, या इसके साथ वजन कम होना, कमजोरी, पेट दर्द जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ मामलों में गंभीर और अचानक एएन का उभरना कैंसर के संकेत भी हो सकता है, खासकर बुजुर्गों में। CDC की रिपोर्ट के अनुसार, एएन डायबिटीज से जुड़ी आम त्वचा स्थिति है। इसलिए, यदि आपको इसके लक्षण दिखें, तो समय रहते ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जांच करवाना जरूरी है।

