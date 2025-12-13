13 DECSATURDAY2025 8:10:59 PM
किसी ने कैंसिल किया हनीमून तो कोई ले रहा तलाक... लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस हुए क्रेजी

  • Updated: 13 Dec, 2025 11:53 AM
किसी ने कैंसिल किया हनीमून तो कोई ले रहा तलाक... लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस हुए क्रेजी

नारी डेस्क:  शनिवार को कोलकाता में फैंस ने फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी के शहर में आने पर खुशी जताई। मेस्सी शनिवार सुबह GOAT टूर 2025 के लिए कोलकाता पहुंचे। फैंस बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे, हजारों लोग अर्जेंटीना के इस लेजेंड की एक झलक पाने के लिए पहुंचे। मेस्सी कोलकाता के एक होटल में ठहरे हैं, जहां फैंस फुटबॉल लेजेंड की एक झलक पाने की उम्मीद में होटल के बाहर जमा हो गए हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी भीड़ जमा हो गई है, जहां मेस्सी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली से मिलने वाले हैं।


सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर जमा कई फैंस में से एक नवविवाहित जोड़े ने ANI को बताया कि उन्होंने कोलकाता में लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए अपना हनीमून कैंसिल कर दिया। मेस्सी के एक फैन करण ने  बताया- "हमारी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन मेस्सी के आने पर हमने अपना हनीमून प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि सबसे पहले हम मेस्सी को देखना चाहते थे... हम उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हैं, और हम 10-12 सालों से उन्हें फॉलो कर रहे हैं।"


नेपाल के एक फैन आयुष ने कहा कि वह मेस्सी को देखकर बहुत खुश हैं, इसे बचपन का सपना और जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया जो उन्हें कोलकाता ले आया। उन्होंने कहा- "मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, इसीलिए मैं नेपाल से कोलकाता आया हूं" ।  इसके बाद फैन ने मजाक में कहा कि वह मेसी को देखने के लिए अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे सकते हैं।


 खास बात यह है कि 2011 के बाद यह पहली बार है जब मेसी भारत आए हैं। उस समय, इस महान फुटबॉलर ने कोलकाता का दौरा किया था और सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेला था, जिसमें अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया था। मेसी के फिर से भारत आने से फैंस उत्साहित हैं और उन्होंने कोलकाता में उनके आने पर एक शानदार जश्न की तैयारी की है।
 

