आज से महंगा होगा ट्रेन का सफर , रेलवे ने बढ़ा दिया किराया

नारी डेस्क: आज से ट्रेन का सफर महंगा होने वाला है, क्योंकि इंडियन रेलवे की देशव्यापी किराया बढ़ोतरी के बाद अपडेटेड ट्रेन किराया लागू हो जाएगा। यह छह महीने से भी कम समय में दूसरी किराया बढ़ोतरी है। पिछली किराया बढ़ोतरी इस साल जुलाई में हुई थी और रेलवे मंत्रालय के अनुसार, इससे ₹700 करोड़ का रेवेन्यू मिला था।
 

ये हैं नए रेट

रेलवे अधिकारियों ने पहले कहा था कि कीमतों में बढ़ोतरी से 31 मार्च, 2026 तक नेशनल ट्रांसपोर्टर को ₹600 करोड़ मिलेंगे। आज से ऑर्डिनरी क्लास (215 km से ज़्यादा) के लिए, किराया 1 पैसे प्रति km बढ़ जाएगा। मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC के लिए, किराया 2 पैसे प्रति km बढ़ा दिया गया है। AC क्लास के लिए, किराया 2 पैसे प्रति km बढ़ा दिया गया है। उदाहरण के लिए, नॉन-AC कोच में 500 km यात्रा करने वाले यात्री को सिर्फ़ Rs10 ज़्यादा देने होंगे।


इन ट्रेनों के किराए में नहीं हुआ कोई बदलाव 

रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि सबअर्बन ट्रेनों के मंथली सीज़न टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह, दूसरी ट्रेनों के ऑर्डिनरी क्लास में 215 km तक की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। किराए की बढ़ोतरी को लेकर रेलवे ने कहा कि उसने पिछले दस सालों में अपने नेटवर्क और ऑपरेशन को काफ़ी बढ़ाया है और इसलिए उसे ऊंचे लेवल के ऑपरेशन और बेहतर काम के लिए ज़्यादा मैनपावर की ज़रूरत है।


रेलवे ने बताई किराया बढ़ाने की वजह

रेलवे ने बयान में कहा-, “इस वजह से, मैनपावर की लागत बढ़कर Rs1,15,000 करोड़ हो गई है। पेंशन की लागत बढ़कर Rs60,000 करोड़ हो गई है। 2024-25 में ऑपरेशन की कुल लागत बढ़कर ₹2,63,000 करोड़ हो गई है।” रेलवे ने कहा कि मैनपावर की इस ज़्यादा लागत को पूरा करने के लिए किराए को कम किया जा रहा है। इसमें कहा गया- “सुरक्षा और बेहतर ऑपरेशन पर इन कोशिशों की वजह से, रेलवे सुरक्षा में काफी सुधार कर पाया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे बन गया है।”

