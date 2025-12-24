घर की छत या दीवार पर उगा पीपल क्या देता है अशुभ संकेत, हटाने से पहले जान लें नियम

नारी डेस्क : कई बार आपने देखा होगा कि घर की दीवारों की दरारों, छत या पुराने मकानों के कोनों में पीपल का छोटा पौधा अपने आप उग आता है। शुरुआत में लोग इसे एक सामान्य पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब यह धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, तो लोग किसी भी दिन इसे उखाड़कर फेंक देते हैं। जबकि वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार घर में पीपल का पौधा उगना कोई साधारण बात नहीं मानी जाती।

घर के अंदर या छत पर पीपल का पौधा उगना क्यों माना जाता है अशुभ?

वास्तु शास्त्र में पीपल को अत्यंत पवित्र और पूजनीय वृक्ष माना गया है, लेकिन उसका स्थान सही होना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर, नदी या तालाब के किनारे तथा सार्वजनिक या खुले स्थानों पर लगा पीपल वृक्ष शुभ फल देने वाला माना जाता है। वहीं यदि पीपल का पौधा घर के अंदर, दीवार या छत पर अपने आप उग जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह पितृदोष या पारिवारिक परेशानियों की ओर इशारा करता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में दीवार या छत पर उगा पीपल का पौधा पितृदोष का संकेत माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आर्थिक परेशानियां सामने आ सकती हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होने की आशंका रहती है।

ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा?

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि घर में अपने आप उगा पीपल का पौधा शुभ नहीं होता और इसे बिना विधि-विधान के हटाना भी दोषपूर्ण माना जाता है। अगर घर में पीपल का पौधा उग आया है तो सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पीपल की विधिवत पूजा करानी चाहिए। इस पूजा के दौरान पितरों की शांति और पितृदोष मुक्ति के लिए संकल्प कराया जाता है।

संकल्प के बाद ही उखाड़ें पीपल का पौधा

संकल्प के समय यह स्पष्ट कहा जाता है कि हम पितृदोष की शांति और मुक्ति के लिए इस पीपल के पौधे को हटाने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद ही पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़ना चाहिए।

किस दिन न हटाएं पीपल का पौधा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार और शनिवार के दिन पीपल का पौधा नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन पीपल वृक्ष से विशेष रूप से जुड़े माने जाते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि इन दिनों पीपल को नुकसान पहुंचाने से अशुभ फल मिल सकता है। वहीं यदि पीपल का पौधा हटाना जरूरी हो, तो रविवार का दिन सबसे शुभ और उत्तम माना गया है।

अगर आपके घर की दीवार, छत या किसी कोने में पीपल का पौधा उग आया है, तो इसे हल्के में न लें। नए साल से पहले विधि-विधान और सही दिन पर यह धार्मिक कार्य अवश्य करें, ताकि पितृदोष से मुक्ति मिले, घर में सुख-शांति बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो।