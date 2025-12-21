स्कूल में भजन गाने पर सिंगर से बदसलूकी, स्कूल मालिक ने की अजीब हरकत, गिरफ्तार

नारी डेस्क: पश्चिम बंगाल के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जानी-मानी बंगाली सिंगर लग्नाजिता चक्रवर्ती पर हमले और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। इस घटना के बाद सिंगर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लग्नाजिता चक्रवर्ती साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में शाम 7 बजे कार्यक्रम में पहुंचीं। कार्यक्रम के पहले 45 मिनट तक सब ठीक चला। उन्होंने पहले तीन गाने पेश किए और उनका सम्मान भी किया गया। सातवें गाने के रूप में उन्होंने ‘जागो मां’ (फिल्म ‘देवी चौधुरानी’ का गाना) प्रस्तुत किया। गाना खत्म होने के बाद जब सिंगर दर्शकों से बात कर रही थीं, तब स्कूल के मालिक महबूब मलिक मंच पर आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा- “अब बहुत हो गया जागो मां, अब सेक्युलर गाना गाओ।” इसके साथ ही उन्होंने शारीरिक हमला करने की कोशिश की। कुछ लोग उन्हें रोकते, नहीं तो मारपीट हो सकती थी। इस घटना के बाद लग्नाजिता ने माइक पर कहा कि कार्यक्रम जारी रखना संभव नहीं है और मंच छोड़ दिया। फिर सीधे थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

लग्नाजिता ने शिकायत में आरोपी की पहचान महबूब मलिक के रूप में की। वह स्कूल के मालिकों में से एक और प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। पुलिस ने महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

टीएमसी नेता महबूब मलिक बंगाली गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती की ओर दौड़े, जब वह 'जागो मां' गाना गा रही थीं।



टीएमसी नेता महबूब मलिक बंगाली गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती की ओर दौड़े, जब वह 'जागो मां' गाना गा रही थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लग्नजिता को मारपीट की धमकी दी और उनसे कोई सेक्यूलर गीत गाने को कहा।

सियासी विवाद भी पैदा हुआ

इस घटना ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि महबूब मलिक का तृणमूल कांग्रेस से संबंध है। भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कलाकारों को अपनी पसंद का गाना चुनने की आजादी नहीं है। पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप भी लगा, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया।

लग्नाजिता चक्रवर्ती कौन हैं?

लग्नाजिता चक्रवर्ती बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी सिंगर हैं। उन्हें ‘बसंत एशे गेचे’ जैसे गानों से लोकप्रियता मिली। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। इस घटना के बाद फैंस और इंडस्ट्री ने उन्हें सपोर्ट और सुरक्षा की अपील की है।

बंगाल के निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धार्मिक गाने पर हमला और सिंगर पर दबाव डालना, न केवल कलाकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और कला के अधिकार पर भी चिंता पैदा करता है।