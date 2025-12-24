ये लक्षण बता रहे कि Liver में बहुत Fat जमा है...देसी काम शुरू कर दें !

नारी डेस्कः आजकल की अस्वस्थ जीवनशैली और गलत खान-पान की वजह से बहुत लोगों के लिवर में फैट जमा होने की समस्या बढ़ गई है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। यह शुरुआत में गंभीर नहीं लगता, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। पेट भारी होना, थकान, भूख कम लगना और पेट के दाहिने हिस्से में दर्द इसके आम लक्षण हैं। हालांकि, कुछ आसान घर के उपाय और डाइट बदलाव अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और लिवर स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ज्यादा फैट जमा होना यानी फैटी लिवर (Fatty Liver), अक्सर बिना किसी खास लक्षण के शुरू होता है, लेकिन कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। यहाँ फैटी लिवर के लक्षण और घर पर इसे कम करने के आसान उपाय दिए जा रहे हैं।

फैटी लिवर के लक्षण

पेट का बढ़ना या सूजनः पेट के ऊपरी हिस्से में फैट जमा होने से हल्का भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है।

थकान और कमजोरीः ज्यादा थकान, दिनभर सुस्ती या काम करने की क्षमता कम होना।

भूख कम लगना या पेट भारी लगनाः खाना खाने के बाद जल्दी भरा हुआ महसूस होना।

उल्टी या मतलीः कभी-कभी हल्की उल्टी या पेट में असहजता महसूस हो सकती है।

पीठ या दाहिने तरफ हल्का दर्दः खासकर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में।

त्वचा या आंखों का पीलापनः गंभीर मामलों में यकृत प्रभावित होने से हो सकता है।



लिवर में फैट जमने के कारण

असंतुलित और अधिक कैलोरी वाला भोजन: ज्यादा तला-भुना, जंक फूड, फास्ट फूड और मीठे पेय (जैसे शीतल पेय और कोल्ड ड्रिंक) खाने से लिवर में फैट जमा होने लगता है।

अल्कोहल का अधिक सेवन: शराब पीने से लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और यह फैट जमा होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।

मोटापा और ज्यादा वजन: शरीर में अतिरिक्त वजन होने पर लिवर में भी फैट का संग्रह बढ़ जाता है, खासकर पेट के आसपास।

मधुमेह और इंसुलिन रेसिस्टेंस: डायबिटीज या ब्लड शुगर नियंत्रित न होने पर लिवर में फैट जमने का खतरा बढ़ जाता है।

अनियमित जीवनशैली और कम व्यायाम: लगातार बैठने की आदत, व्यायाम की कमी और शारीरिक सक्रियता न होने से फैट जमने की संभावना बढ़ती है।

हार्मोनल बदलाव और दवाइयां: थायरॉइड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन या कुछ दवाइयां (जैसे स्टेरॉयड) भी लिवर में फैट बढ़ा सकती हैं।

घर पर इसे कम करने के उपाय

हरी सब्जियां और फलों का सेवन बढ़ाएंः पालक, ब्रोकली, गाजर, सेब और संतरा मददगार हैं।

नमक और चीनी कम करेंः ज्यादा मीठा और नमक यकृत पर असर डालता है।

अल्कोहल से दूरी बनाएंः शराब लिवर में फैट बढ़ाती है।

गुनगुना पानी और नींबू का पानीः रोजाना सुबह खाली पेट पीने से लिवर डिटॉक्स में मदद मिलती है।

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करेंः तेज चलना, योग और स्ट्रेचिंग लिवर फैट घटाने में मदद करती हैं।

दही और प्रोबायोटिक चीजें खाएंः लिवर और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद।

अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए एक आसान और असरदार 7-दिन का घरेलू लिवर डिटॉक्स प्लान भी बना दूँ, जिसे अपनाकर फैटी लिवर जल्दी कम किया जा सकता है।