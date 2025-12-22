23 DECTUESDAY2025 11:04:19 AM
इंटीरियर डिज़ाइनर ने दी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की Vanity Van की पूरी डिटेल

  • Updated: 22 Dec, 2025 03:47 PM
नारी डेस्क: लंबे शूटिंग घंटों से लेकर जल्दी-जल्दी कॉस्ट्यूम बदलने तक, वैनिटी वैन अक्सर सेट पर सेलिब्रिटी का दूसरा घर बन जाती है। पिछले कुछ सालों में, ये जगहें बेसिक ट्रेलर के बजाय पर्सनलाइज़्ड लाइफस्टाइल हब बन गई हैं। हाल ही में मासूम मीनावाला के साथ एक पॉडकास्ट में इंटीरियर डिज़ाइनर विनीता चैतन्य ने सेलिब्रिटी वैनिटी वैन की कम देखी गई दुनिया के बारे में बात की। उन्होंने दीपिका पादुकोण की वैन डिज़ाइन करने का अपना अनुभव शेयर किया और शाहरुख खान के ऑन-सेट रूटीन के बारे में एक अनएक्सपेक्टेड डिटेल बताई।


विनीता के अनुसार, उन्होंने पिछले कुछ सालों में दीपिका पादुकोण के लिए कई जगहें डिज़ाइन की हैं, जिनमें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों शामिल हैं। अपने लंबे जुड़ाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा- “मैंने उनका घर कई बार डिज़ाइन किया है, उनके पहले अपार्टमेंट ब्यूमोंडे से लेकर ऊपर वाले तक, जो उनका ऑफिस है। फिर मैंने उनकी वैन डिज़ाइन की असल में दो वैन।” उन्होंने बताया कि दीपिका ने अपनी वैनिटी वैन के डिज़ाइन को भी उसी साफ़ सोच और इरादे के साथ अप्रोच किया, जैसे उन्होंने अपने घरों को किया था। 

विनीता ने बताया- “उन्हें सच में सब समझ आता था और उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। मेरे लिए यह बहुत मज़ेदार था, सिवाय इसके कि मुझे टेक्नीशियन के साथ वैन पर काम करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था। लेकिन यह बहुत दिलचस्प था, खासकर यह सीखना कि एक्टर असल में अपनी वैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं,” । इन मोबाइल जगहों पर काम करते समय, विनीता ने यह भी पाया कि वैनिटी वैन शूट के स्केल के हिसाब से अलग-अलग काम आती हैं। उन्होंने बताया- "एक बड़ी वैन होती है और एक छोटी। छोटी वैन कम दूरी के सफ़र के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बड़ी वैन बड़े स्टूडियो सेट के लिए होती है।" 


अपनी रिसर्च के दौरान, विनीता को शाहरुख खान के वैनिटी वैन के अंदर जाने का मौका भी मिला, जब वह दीपिका के साथ शूटिंग कर रहे थे। उस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा- "दूसरे वैन की रिसर्च करते समय, मैं पहली बार शाहरुख खान के वैन में गई। वे दोनों साथ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।" उन्होंने बताया कि जहां दीपिका की वैनिटी वैन बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड थीं, वहीं शाहरुख खान की वैन आराम और फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई थी। उन्होंने आगे कहा- “उनकी वैन शानदार थी, उसमें अंदर एक छोटा सा जिम भी था। वह बहुत कूल इंसान हैं।”
 

