रिश्तेदारों ने Bharti Singh को कर दिया Boycott...!

नारी डेस्कः इस समय भारती अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए लाइमलाइट में हैं। सब जानते हैं कि भारती सिंह जो सबको हंसाती हैं उन्होंनें बचपन में कितने आंसू बहाए हैं। उनकी लाइफ मुश्किलों से भरी रही हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारती 2 साल की थी जब उसके पिता दुनिया छोड़ गए थे मां ने घरों में काम कर अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी दी थी और जब भारती ने कुछ करना चाहा तो उनके रिश्तेदारों ने उनका बायकॉट कर दिया था । वजह थी भारती का कॉमेडी में करियर बनाना। रिश्तेदार उनपर ताने कसते थे कि हमें पता है मुंबई में लड़कियां कैसे सफल होती हैं।



एक शो में भारती सिंह ने कहा था, ‘'जब मैं एक कॉमेडी रियलिटी शो में चुने जाने के बाद मुंबई आने की तैयारी कर रही थी तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारा बायकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा- “उसके पिता नहीं हैं। वह क्या करती है? वह लोगों को हंसाती है। वह शादी नहीं करेगी। हम जानते हैं कि मुंबई में लड़कियां कैसे सफल होती हैं।'' ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में अशिक्षित लोग यही सोचते हैं कि लड़कियां गलत काम करने पर ही अपना नाम कमा सकती हैं लेकिन मेरी मां ने मेरा साथ दिया क्योंकि वह चाहती थी बेटी को जो मौका मिला है वो उसे संभाल लें।



कोख में ही मार देना चाहती थी मां

भारती सिंह ने खुद इस बात का भी खुलासा किया था कि उनकी मां भारती को पैदा ही नहीं करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कई बार कोशिश भी की लेकिन भगवान को को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक इंटरव्यू में भारती ने कहा था, ‘हम बहुत गरीब थे और मेरी मां ने हमारे लिए संघर्ष किया। वह अलग-अलग घरों में जाकर खाना बनाती थीं। जब मुझे ‘लाफ्टर चैलेंज’ के लिए चुना गया तो मेरे रिश्तेदार मेरे मुंबई आने के खिलाफ थे। गांव में मानसिकता थी कि फिल्म इंडस्ट्री में हर निर्देशक बॉलीवुड विलेन की तरह होता है और वे फायदा उठाते हैं। गांव में अशिक्षित लोग सोचते हैं कि लड़कियां गलत काम करने पर ही अपना नाम कमा सकती हैं लेकिन मेरी मां इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थीं कि वह मुझे मुंबई ले जाएंगी क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि बाद में मैं यह सोचूं कि मुझे मौका मिला लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया।‘





कपिल शर्मा की सलाह ने बदली किस्मत

भले ही एक वक्त में भारती की मां उसे अपनी कोख में ही मार देना चाहती थी लेकिन आज जो भी कॉमेडियन है वो सिर्फ अपनी मां की वजह से ही है। दरअसल, जब भारती अमृतसर में थिएटर करती थी तो उनकी मुलाकात कपिल शर्मा से हुई और उन्होंने भारती को ‘लाफ्टर चैलेंज’ का ऑडिशन देने के सलाह दी। ‘लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्ट होने के बाद भारती मुंबई आई और इसमें मदद की उनकी मां ने तो ऐसे में भारती की सफलता का श्रेय उनकी मां को भी जाता है। ‘लाफ्टर चैलेंज शो में हिस्सा लेने के बाद भारती ने जो कमाल कर दिखाया वो आज सबके सामने है इसलिए तो भारती जब भी अपनी सफलता की बात करती हैं तो वो कपिल शर्मा का नाम लेना कभी नहीं भूलतीं।

आज भारती सिंह के पास शोहरत और पैसा दोनों है। वो कॉमेडी के साथ-साथ होस्टिंग व एड शूट से खूब पैसा कमाती है। मुंबई में भारती का आलीशान घर है जिसमें वो पति के साथ रहती है।