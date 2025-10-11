अमिताभ बच्चन ने इस वजह से की थी जया से शादी, प्यार में भूख-प्यास भूल कर रखा था व्रत

नारी डेस्क: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज यानी 10 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी फैंस उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन न केवल अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपनी सादगी और पर्सनल लाइफ के किस्सों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। उनकी और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे आदर्श जोड़ियों में से एक मानी जाती है।

किस वजह से की थी अमिताभ ने जया से शादी?

अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी की वजह खुद अपने शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 14’ के दौरान बताई थी। एक एपिसोड में जब वे कंटेस्टेंट प्रियंका महर्षि से बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनके लंबे और मुलायम बालों की तारीफ की। इसी दौरान बिग बी ने खुलासा किया कि उन्हें लंबे बालों वाली महिलाएं बेहद पसंद हैं।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा

“जया के बाल बहुत लंबे थे, मुझे वो बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली।” इस मज़ेदार लेकिन प्यारी बात से साफ है कि अमिताभ के दिल में जया के लिए प्यार पहली नज़र में ही हो गया था।

अमिताभ-जया की प्रेम कहानी

अमिताभ और जया की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म ‘गुड्डी’ के सेट से हुई थी। वहीं से दोनों एक-दूसरे के करीब आए और फिर साथ में कई फिल्मों में काम किया ‘जंजीर’, ‘अभिमान’, ‘मिली’ और ‘चुपके चुपके’ जैसी हिट फिल्मों ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। कहते हैं कि ‘जंजीर’ की सफलता के बाद दोनों ने तय किया कि अगर फिल्म हिट रही तो वे शादी कर लेंगे और हुआ भी ऐसा ही। 3 जून 1973 को अमिताभ और जया ने शादी रचाई, जो आज तक कायम है।

जया के लिए करवा चौथ का व्रत रखते थे बिग बी

अमिताभ बच्चन ने अपने शो में यह भी बताया कि उन्होंने कई बार जया बच्चन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जब एक महिला कंटेस्टेंट ने बताया कि उनके पति उनके लिए व्रत रखते हैं, तो अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा “मैं भी शुरू-शुरू में जया के लिए करवा चौथ का व्रत रखता था, लेकिन बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया।” यह सुनकर दर्शक भी भावुक हो गए, क्योंकि यह दिखाता है कि बिग बी अपने रिश्ते को लेकर कितने समर्पित और प्रेमपूर्ण हैं।

52 साल बाद भी अटूट है रिश्ता

आज अमिताभ और जया की शादी को 52 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना शुरुआत में था। दोनों के बीच भले ही कभी-कभी मतभेद की खबरें आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक-दूसरे का साथ निभाया। अमिताभ ने कई बार कहा है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत जया ही हैं।

करियर और निजी जीवन दोनों में मिसाल

83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन आज भी लगातार काम कर रहे हैं, उनका अनुशासन, काम के प्रति समर्पण और परिवार के लिए सम्मान उन्हें सबसे अलग बनाता है। वो सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों के भी सच्चे हीरो हैं।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत मिसाल है कि सच्चा प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। जहां आज के रिश्ते छोटी बातों में टूट जाते हैं, वहीं अमिताभ-जया का रिश्ता यह सिखाता है कि प्यार, सम्मान और साथ निभाने की भावना ही हर रिश्ते की असली खूबसूरती है।