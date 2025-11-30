शादी के बाद सोशल मीडिया पर viral हो रहा ये कपल, दूल्हे ने कहा काला हूं तो क्या हुआ...

नारी डेस्क : मध्य प्रदेश के एक युवा कपल ऋषभ राजपूत और शोनाली चौकसे की शादी की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन वायरल होने के बाद बधाइयों की बजाय उन्हें नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वजह थी दूल्हे ऋषभ का डार्क स्किन टोन।

11 साल के लंबे रिश्ते का सुखद अंत

ऋषभ और शोनाली ने 11 साल के लंबे रिश्ते के बाद शादी की। ट्रोलर्स ने सिर्फ ऋषभ के रंग को लेकर मजाक उड़ाया ही नहीं, बल्कि शोनाली की पसंद पर भी सवाल उठाए और उनकी शादी को पैसों या स्टेटस से जोड़ने की अफवाहें उड़ाईं।

Love knows no boundaries. With time his bank balance will appreciate while her beauty will depreciate. Smart girl. https://t.co/c58VZ4OjpO pic.twitter.com/DnYB6X660h — Wokeflix (@wokeflix) November 27, 2025

दूल्हे ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया

ऋषभ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लोगों की नेगेटिव राय उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने बताया 2014 में मैंने इस पल को अपने लिए मैनिफेस्ट किया था। यह छोटी-सी 30 सेकेंड की वीडियो मेरी पूरी जिंदगी का एहसास अपने अंदर समेटे हुए है। मैं नर्वस नहीं था, बस वह सारी भावनाएं थीं, जिनके साथ मैं 11 साल से जी रहा था।

उन्होंने साफ किया कि वे सरकारी नौकरी नहीं करते, बल्कि अपने परिवार के बिजनेस में काम करते हैं। उन्होंने कहा, उसने मुझसे तब भी प्यार किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए लोगों की राय का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता।

रंगभेद का सामना किया, लेकिन प्यार मजबूत रहा

ऋषभ ने आगे लिखा, “मैं जानता हूं कि मेरा रंग सांवला है और मैंने पूरी जिंदगी रंगभेद का सामना किया है। लेकिन मेरी पत्नी की नजर में मैं सबसे अच्छा पति बनने की कोशिश करता हूं और यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। मेरे परिवार को लेकर गलत बातें मत करें।“ इस जोड़ी की कहानी साबित करती है कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, और सही साथी के लिए दिल का इरादा और समझ सबसे मायने रखती है।

