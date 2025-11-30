02 DECTUESDAY2025 8:49:48 PM
  Edited By Monika,
  Updated: 30 Nov, 2025 12:48 PM
सर्दियों में छोटी सी भूल से झड़ सकते हैं आपके बाल, गीले बाल ढकने से बढ़ रहा ‘स्कैल्प रिंगवर्म’ का खतरा!

नारी डेस्क : सर्दियों में बालों की देखभाल पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है। ठंड के मौसम में बाल धोना और उन्हें पूरी तरह सुखाना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन बालों को नम या आधे गीले ही टोपी, स्कार्फ या शॉल से ढकना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रिटेन के त्वचा और बाल रोग विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुसार, इस आदत से ‘स्कैल्प रिंगवर्म’ नामक फंगल संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो बालों की जड़ों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है।

कैसे बढ़ता है खतरा?

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब बाल गीले होते हैं और उन्हें किसी कपड़े या टोपी से ढक दिया जाता है, तो स्कैल्प पर हवा का संचार बंद हो जाता है। इससे सिर की त्वचा पर नमी और गर्माहट बढ़ती है, जो फंगस के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। यही कारण है कि ऐसे हालात में स्कैल्प रिंगवर्म तेजी से फैलता है।

क्या है स्कैल्प रिंगवर्म?

स्कैल्प रिंगवर्म एक फंगल संक्रमण है जो सीधे तौर पर बालों और स्कैल्प को प्रभावित करता है। यह संक्रमण बालों की जड़ों में सूजन पैदा करता है, स्कैल्प पर लाल दाद जैसे धब्बे बनाता है, और अक्सर तेज खुजली व जलन के साथ देखा जाता है। गंभीर मामलों में यह बाल झड़ने का कारण भी बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में आसानी से फैलता है, खासकर जब लोग टोपी, कंघी, तौलिया, हेयरब्रश या तकिए का कवर साझा करते हैं। इसलिए स्वच्छता बनाए रखना और व्यक्तिगत चीजों को साझा न करना सबसे जरूरी सावधानी है।

एक्सपर्ट की चेतावनी

चर्मरोग विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में सिर ढकने से पहले बाल पूरी तरह सुखा लेना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फंगस तेजी से पनप सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर गंजेपन की समस्या भी हो सकती है।

लक्षण दिखें तो क्या करें?

यदि सिर में लगातार खुजली हो और गोल लाल पैच बनें।
दाद जैसे घाव हों, या असामान्य मात्रा में बाल झड़ने लगें।
तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।

इलाज और सावधानियां

रिपोर्ट के अनुसार हल्के संक्रमण में एंटीफंगल शैम्पू, क्रीम या जेल प्रभावी होते हैं।
गंभीर मामलों में एंटीफंगल दवाओं की जरूरत पड़ती है।
संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर, तौलिए, कपड़े और टोपी को अलग रखकर अच्छी तरह धोना चाहिए।
बच्चों में संक्रमण होने पर स्कूल को इसकी जानकारी देना जरूरी है, ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके।

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस सर्दी स्कैल्प रिंगवर्म से बचने का सबसे आसान उपाय है। बालों को पूरी तरह सुखाएं, व्यक्तिगत चीजें साझा न करें और अच्छी स्वच्छता बनाए रखें।

