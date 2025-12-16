17 DECWEDNESDAY2025 6:37:53 PM
यहां झड़ते बालों के लिए मांगी जाती है दुआ, गंजेपन होता है दुर, जानें कहां है ये अनोखा मंदिर

  • Updated: 16 Dec, 2025 05:03 PM
नारी डेस्क : दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर जापान में स्थित है, जहां लोग धन, सुख या सफलता के लिए नहीं, बल्कि झड़ते बालों और गंजेपन से राहत के लिए प्रार्थना करने पहुंचते हैं। इस मंदिर का नाम है मिकामी श्राइन (Mikami Shrine)।

कहां स्थित है यह मंदिर?

मिकामी श्राइन जापान के क्योटो शहर के अराशियामा इलाके में, मशहूर बैंबू फॉरेस्ट के पास स्थित है। अपनी अनोखी मान्यता के कारण यह मंदिर इन दिनों दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

PunjabKesari

बालों की सेहत के लिए होती है पूजा

आज के समय में बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में मिकामी श्राइन उन लोगों के लिए उम्मीद की जगह बन गया है, जो हेयर फॉल और गंजेपन से परेशान हैं। यहां लोग बालों की सेहत के लिए चिट्ठी लिखते हैं और खास अनुष्ठान करते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1960 में हुई थी। मिकामी श्राइन को फुजीवारा उनेमेनोसुके मसायुकी को समर्पित किया गया है, जिन्हें जापान का पहला हेयरड्रेसर माना जाता है। उनके सम्मान में आज भी जापान के कई नाई और हेयर सैलून हर महीने 17 तारीख को अपनी दुकानें बंद रखते हैं।

हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटीशियन भी आते हैं यहां

माना जाता है कि इसी वजह से आज भी बड़ी संख्या में बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटीशियन इस मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। वे अपने काम और बालों की सेहत से जुड़ी परेशानियों के समाधान की कामना करते हैं। हाल ही में ट्रैवलर और कंटेंट क्रिएटर शर्विन अब्दोलहामिदी ने इस मंदिर में अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह मंदिर सुर्खियों में आ गया।

शर्विन ने बताया कि उन्होंने यहां ‘कम्पात्सु’ नामक अनुष्ठान किया। इसमें श्रद्धालु को एक लिफाफा खरीदना होता है, जिस पर अपना नाम और जन्मतिथि लिखी जाती है। इसके बाद शिंतो पुजारी बालों की एक छोटी लट काटकर उस लिफाफे में रखते हैं और बालों की सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं।

क्यों खास है मिकामी श्राइन?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जब इलाज सीमित हो, तब उम्मीद और विश्वास भी इंसान के लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं।
 

