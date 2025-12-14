शिल्पा शेट्टी के पब में हुई भयंकर मारपीट, Viral Video ने मचाया हड़कंप

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भले ही इन दिनों फिल्मों से दूर हों, लेकिन वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार वजह उनका बेंगलुरु स्थित पब ‘बैस्टियन’ है, जहां हुई एक कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है।

बैस्टियन पब में हुआ बवाल

यह विवाद शिल्पा शेट्टी के को-ओनरशिप वाले बैस्टियन पब में हुआ, जिसके दूसरे मालिक मशहूर रेस्टोरेंट कारोबारी रंजीत बिंद्रा हैं। खबरों के मुताबिक, पब में हुई इस झड़प का केंद्र बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और बिजनेसमैन सत्या नायडू बताए जा रहे हैं, जो अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद थे।

Drunk, Powerful, and Out of Control? Bigg Boss Fame Satya Naidu Caught on Camera Assaulting Pub Staff in Bengaluru



A major controversy has erupted in Bengaluru after a video showing former Bigg Boss contestant and businessman Satya Naidu, who is also the ex-husband of a… pic.twitter.com/ZgTLn7Sq6w — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) December 13, 2025

बिल को लेकर बढ़ा विवाद

सूत्रों के अनुसार, बिल सेटलमेंट और सर्विस से जुड़ी बातों को लेकर सत्या नायडू और पब स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि सत्या नायडू उस वक्त नशे की हालत में थे, जिसके चलते उनका व्यवहार स्टाफ के प्रति आक्रामक हो गया। बहस धीरे-धीरे धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई।

CCTV फुटेज आया सामने

पब में लगे CCTV कैमरों में इस पूरे विवाद के कुछ दृश्य कैद हुए हैं। वायरल वीडियो में झड़प और अफरातफरी साफ नजर आ रही है, हालांकि अभी तक किसी गंभीर चोट या ठोस सबूत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद कब्बन पार्क पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पब का दौरा किया। पुलिस ने सभी CCTV फुटेज और वायरल वीडियो क्लिप्स को जब्त कर लिया है। साथ ही पब स्टाफ और मैनेजमेंट के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सत्या नायडू ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, सत्या नायडू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे सिर्फ दोस्तों के साथ डिनर के लिए पब पहुंचे थे और बिल भुगतान के दौरान मामूली बहस हुई थी। उन्होंने दावा किया कि किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई, और इस पूरे मामले को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

शिल्पा शेट्टी की चुप्पी

इस पूरे विवाद पर शिल्पा शेट्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि बैस्टियन पब की शुरुआत साल 2019 में बेंगलुरु में की गई थी और यह शहर के हाई-प्रोफाइल पब्स में गिना जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में इस विवाद से जुड़े और खुलासे होने की संभावना है।